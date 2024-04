Abissino: tutto quello che devi sapere prima di adottare questa razza di gatto

Come sono i gatti abissini? Che carattere ha questo felino così affettuoso e socievole? Come prendersi cura di lui? Tutto quello che devi sapere sul maestoso abissino, un gatto elegante, aggraziato e dall'incredibile intelligenza

L’abissino o gatto abissino è un felino incantevole dai tratti esotici e aggraziati e dalla personalità variegata e socievole. Soprannominato anche Aby, questo gatto può vantare origini lontane e caratteristiche accattivanti. Non stupisce che l’abissino sia desideratissimo dalle famiglie.

Affettuosità, intelligenza e partecipazione attiva al quotidiano lo rendono un animale domestico straordinario. Ma come nasce la razza? Che aspetto hanno i gatti abissini oggigiorno? Qual è il loro carattere?

Intraprendiamo un viaggio alla scoperta dell’abissino, conoscendo a fondo questa razza felina unica. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’abissino.

Quali sono le origini della razza abissino?

Sebbene le sue origini risultino ancora incerte, si crede che la razza abissino provenga dall’Africa e, più precisamente, dall’Etiopia. Proprio l’attuale Stato africano era un tempo conosciuto come l’Abissinia, regno che avrebbe conferito al gatto il suo nome.

Sarebbe stato un soldato britannico a portare il primissimo esemplare in Inghilterra, facendo ritorno nel suo Paese assieme al gatto dal conflitto della guerra di Abissinia del 1868. Si narra che quel gatto si chiamasse Zula.

La somiglianza tra i gatti venerati dagli Egiziani e l’abissino suggerirebbero che questo gatto potrebbe avere anche una linea di discendenza nell’Antico Egitto.

Alcune ricerche suggerirebbero tuttavia che il gatto abissino sia legato a svariate regioni dell’Asia piuttosto che dell’Africa. Anche le immagini che raffiguravano l’antenato Zula non avrebbero molto in comune con la razza stessa. Il mistero permane.

Come sono fatti i gatti abissini?

I gatti abissini sono gatti di taglia media, atletici, slanciati ma muscolosi. Lo standard di razza, che descrive un esemplare tipo, ci dice infatti che l’abissino ha un corpo snello, mediamente lungo e compatto.

La testa è tipicamente a cuneo arrotondato, le orecchie molto grandi, larghe alla base e moderatamente appuntite. Sembrano quasi sempre in allerta. Anche gli occhi sono grandi e a mandorla, di colore verde tendente al giallo. Lo sguardo di questo gatto non si dimentica, è espressivo e ingegnoso.

Le zampe dell’abissino sono lunghe e proporzionate e presentano una muscolatura solida. I piedi sono ovali, la coda è lunga e assottigliata verso la punta.

Il mantello dell’abissino è abbastanza aderente al corpo e ha una tessitura fine, setosa e morbida ma densa al tatto. Il pelo è corto e lucido, presenta sottopelo, che conferisce all’animale un minimo di volume.

Il colore più caratteristico e conosciuto dell’abissino è il lepre, chiamato anche ruddy o brown ticket tabby con o senza leggere ombre sul collo del gatto. Il mantello dell’abissino presentava in origine striature su testa, collo, zampe e coda, ma oggi queste sono quasi del tutto svanite.

Sono ammesse varietà di colori del mantello, comunque omogeno, come il blu, il cinnamon o il fawn. Lo standard permette accoppiamenti con il Somalo.

Che carattere ha il gatto Abissino?

Il gatto abissino ha un carattere molto aperto, vivace, giocherellone e fedele. Il felino è amichevole, pieno d’energie e desideroso del contatto umano, che cerca in continuazione.

L’abissino è un gatto che adora essere al centro dell’attenzione, venire coccolato e fare nuove conoscenze. Non sembra di avere un gatto tra le mura domestiche perché, a differenza della sua specie, l’abissino non sa cosa sia la timidezza.

Accoglie ospiti e parenti come ogni buon padrone di casa sa fare, va d’accordo anche con altri animali adattandosi senza troppe difficoltà. Grande osservatore, all’abissino non sfugge neanche un microscopico dettaglio.

La sua intelligenza affascina e rapisce, proprio come il carattere dell’abissino. L’abissino ha sempre un asso nella manica e stupirà tutti con il suo temperamento e le sue skills.

Perfetto sia per famiglie con bambini piccoli che persone di una certa età, l’abissino è un compagno amorevole con cui crescere e invecchiare assieme. Avere in casa un abissino significa avere al proprio fianco una compagnia costante, una sicurezza insomma.

Quanto è raro il gatto abissino?

Il gatto abissino non è affatto raro. La sua razza è talmente amata che oggigiorno l’abissino è tra i gatti più popolari che vi siano al mondo. Sebbene ogni Paese abbia le sue preferenze in fatto di gatti, l’abissino mette d’accordo tutti.

Come si può resistere a un gatto così attento, vicino, leale e sorprendente? È il connubio perfetto.

Quanto vive un gatto Abissino?

Un gatto abissino vive tra i 12 e i 15 anni, ma alcuni esemplari di razza hanno una aspettativa di vita anche più lunga. La razza è considerata generalmente sana. Tuttavia, tra le patologie che possono interessare questo gatto si segnalano:

carenza di piruvato-chinasi (PK)

atrofia progressiva della retina (PRA)

amiloidosi

lussazione della rotula

Qual è la razza di gatto più intelligente?

L’abissino è tra le razze di gatto più intelligenti che vi siano, se non proprio al primo posto. Questo gatto è famoso per la sua spiccata curiosità, la sua intraprendenza e le sue capacità di adattamento, che lo rendono un esploratore brillante.

La razza ha marcate abilità mnemoniche e ottime doti da osservatore. Questi gatti sono inoltre tra i meno timorosi che vi siano, tutti tratti che contribuiscono a definire l’intelligenza felina.

Come prendersi cura di un gatto abissino?

L’abissino è un animale che dà tanto e che pretende tanto. Questo gatto si annoia molto facilmente e ha bisogno continuamente di stimoli che invoglino la sua curiosità. Per questo motivo, l’abissino non è un gatto fatto per stare da solo molto tempo.

L’alimentazione deve essere ben bilanciata per sopperire al fabbisogno energetico di questo gatto così attivo. È bene seguire le indicazioni fornite dal medico veterinario per mantenere il gatto in salute. Solitamente, salvo casi specifici, l’abissino non tende a soffrire di sovrappeso.

Circa la toelettatura, il pelo dell’abissino andrebbe spazzolato delicatamente una volta a settimana. Se vi è la necessità, si può fare il bagno al gatto. Considerata la sua passione per l’acqua, difficilmente l’abissino dirà di no.

Curiosità sull’abissino

L’abissino è un gatto davvero elegante ed è famoso per essere un modello da passerella del mondo felino. Stupisce non solo per il suo temperamento, ma anche per alcune caratteristiche che non sono poi così tipiche per un gatto.

Solitamente, i gatti non sopportano il contatto con l’acqua, ma non l’abissino come abbiamo visto. Questo felino è un eccellente nuotare e, fatte le dovute eccezioni, non resiste davanti a uno specchio d’acqua o a una vasca. L’acqua fa parte della sua natura.

Dimentica il detto “sono come cane e gatto”. Con la sua razza, l’abissino ti dimostrerà che la convivenza con cani e altri animali domestici non è un sogno. L’abissino sembra essere nato per vivere in compagnia di altri esemplari della stessa specie o di altri rappresentanti del mondo animale.

