Pesto: 10 ricette alternative al tradizionale pesto genovese col basilico

Non solo pesto alla genovese, in poco tempo possiamo preparare alternative golose sfruttando il sapore di altri ortaggi

Amiamo molto il pesto al basilico preparato secondo tradizione e ci dispiace che questo ingrediente fondamentale non sia di stagione tutto l’anno. Possiamo comprare il pesto confezionato, ma non avrà mai lo stesso ottimo sapore del pesto fatto in casa.

Per preparare tutto l’anno delle salse gustose per condire la pasta possiamo scegliere degli ingredienti alternativi al basilico quando non lo abbiamo a disposizione come ingrediente fresco e di stagione.

In altre occasioni magari abbiamo a portata di mano del basilico ma non in quantità sufficienti a preparare una salsa cremosa e corposa. Ecco allora l’idea di abbinarlo ad altri ingredienti per necessità, con il vantaggio di sperimentare ricette un po’diverse dal solito e di scoprire nuovi sapori.

Ecco per voi una selezione di ricette alternative alla preparazione del tradizionale pesto al basilico.

Pesto alla rucola

Una delle varianti più semplici per preparare, soprattutto in estate, un pesto alternativo prevede di utilizzare la rucola in sostituzione del basilico. Potrete abbinare la rucola ai pinoli, al pecorino o al parmigiano (oppure al lievito alimentare in scaglie) e all’olio extravergine d’oliva. Scopri la ricetta da seguire del pesto alla rucola

Pesto al radicchio verde

Per preparare il pesto fatto in casa a costo zero possiamo scegliere il radicchio verde ovvero un’erbaccia spontanea della famiglia della cicoria. La ricetta è molto semplice. Si tratta di abbinare al radicchio verde mandorle e dell’olio extravergine. Qui la ricetta passo passo:

Pesto al cavolo nero

Un altro ingrediente tipico della stagione invernale è il cavolo nero. Sarà ottimo per preparare un gustoso pesto per condire la pasta o da spalmare sul pane. Vi serviranno anche mandorle sgusciante e olio extravergine d’oliva. Qui di seguito la ricetta da seguire.

Pesto ai pistacchi

Se amate i pistacchi, perché non utilizzarli per preparare un gustoso pesto fatto in casa? Potrete frullare i pistacchi sgusciati con olio extravergine e abbinarli ai pinoli, oppure alle mandorle, con l’aggiunta di basilico o prezzemolo. Qui la ricetta originale e 10 varianti a cui ispirarvi:

Pesto alla ortiche

Potrete preparare un pesto alternativo quasi a costo zero se avrete la possibilità di raccogliere le ortiche. Le dovrete lessare prima di preparare il vostro pesto e poi le abbinerete a mandorle o pinoli e olio extravergine. Qui la ricetta da seguire. Ottimo per condire la pasta, sui crostini e come farcitura per golose crespelle vegetali

Pesto alle zucchine

Potrete preparare il pesto alle zucchine senza la necessità di cuocerle. Infatti vi basterà sminuzzarle prima di inserirle nel bicchiere del frullatore insieme a olio extravergine, mandorle e pinoli. Qui la ricetta a cui ispirarvi.

Pesto alle noci

Preparare il pesto alle noci è davvero molto semplice. Oltre alle noci sgusciate, per ottenere questa salsa davvero gustosa vi serviranno pinoli, mollica di pane e olio extravergine d’oliva. Qui la ricetta da cui prendere spunto.

Pesto di cavolfiore

Un’altra alternativa al classico pesto al basilico è il pesto al cavolfiore, che potrete preparare in autunno e in inverno per rispettare la stagionalità. Si tratta di una preparazione molto semplice, adatta per condire la pasta o da spalmare sul pane. E’ possibile preparare questa versione del classico pesto anche a partire dagli scarti del cavolfiore per zero sprechi e massimo gusto:

Pesto alla trapanese

A differenza del pesto alla genovese, il pesto alla trapanese si prepara abbinando al basilico i pomodori. I pomodori prevalgono sul basilico e sono presenti in quantità maggiore nella ricetta. In questa preparazione non troviamo i pinoli, ma le mandorle.

Ingredienti

500 g di pomodori maturi

80 g di mandorle pelate

1 spicchio d’aglio

50 g di basilico fresco

50 g di pecorino siciliano grattugiato

100 ml di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Inizia lavando i pomodori e sbucciandoli. Per facilitare questa operazione, fai un’incisione a croce sulla parte superiore di ciascun pomodoro e immergili per alcuni secondi in acqua bollente, poi trasferiscili immediatamente in acqua fredda. La pelle si staccherà facilmente. Dopo averli sbucciati, tagliali a metà e rimuovi i semi.

Metti i pomodori nel frullatore insieme alle mandorle, l’aglio, il basilico e il pecorino. Frulla il tutto fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungi lentamente l’olio extravergine d’oliva, continuando a frullare per amalgamare bene gli ingredienti.

Aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto personale. Trasferisci il pesto in una ciotola e mescola bene prima di utilizzarlo.

Il pesto alla trapanese è ottimo per condire la pasta, specialmente quella corta come le busiate, un tipico formato siciliano. Può essere conservato in frigorifero per alcuni giorni in un contenitore ermetico, con un filo d’olio sulla superficie per preservarne la freschezza.

Pesto alla livornese

Il pesto alla livornese è caratterizzato dalla presenza preponderante del prezzemolo fresco rispetto al basilico. In questa preparazione si aggiungono anche peperoncini rossi e gherigli di noce, con un risultato che si differenzia nettamente dal classico pesto alla genovese.

Ingredienti

80-100 g di foglie di prezzemolo abbondanti

25 g di foglie di basilico

Peperoncino rosso secco piccante (q.b.)

1 spicchio d’aglio

100 g di gherigli di noce

200 g di formaggio pecorino romano

Olio extravergine d’oliva (q.b.)

Procedimento

Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e frulla fino a ottenere una poltiglia omogenea.

Il basilico è preferibile a foglia piccola e scura, poiché solitamente è più aromatico e saporito. La quantità di peperoncino varia a seconda del gusto personale, ma il pesto alla livornese dovrebbe essere piuttosto piccante.

Quali sono le vostre ricette per preparare un pesto “alternativo”?

Leggi anche: