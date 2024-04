Sughi e condimenti per la pasta: 10 ricette veg da preparare in 5 minuti

Scopri 10 deliziose ricette vegane di sughi e condimenti per la pasta, veloci da preparare in soli 5 minuti! Dai classici pomodoro e basilico alle varianti più creative, trova l'ispirazione per arricchire i tuoi piatti di pasta in modo sano e gustoso.

Un buon piatto di pasta è davvero uno dei maggiori piaceri della vita, almeno per gran parte degli italiani. Le alternative per condire la pasta sono davvero numerose, quindi bando alla monotonia. Seguendo alcuni semplici suggerimenti non avrete più bisogno di acquistare sughi e salse in barattolo e potrete affidarvi alla preparazione casalinga di salse a base di condimenti freschi e di stagione.

Ecco 10 esempi di ricette vegetariane e vegan per condire la pasta in modo gustoso, grazie a sughi e salse da preparare in pochi minuti.

Pesto al radicchio verde

Il radicchio verde è un’erba spontanea della famiglia della cicoria, chiamato così per il suo gusto amarognolo che ricorda il radicchio rosso. Il sapore finale di questo pesto però sarà dolce grazie al giusto bilanciamento degli ingredienti. Potrete completare il condimento con il parmigiano o il lievito alimentare in scaglie. Qui la nostra ricetta completa

Pesto ai pistacchi

Questa salsa è un condimento davvero speciale, adatto soprattutto per gli spaghetti o i bucatini. Per due persone sgusciate una manciata abbondante di pistacchi e tritateli nel mixer o nel pestello. Tostateli in padella con un filo d’olio extravergine e unite 100 ml di panna da cucina classica o vegetale. Fate restringere il condimento mescolando con un cucchiaio di legno e cuocendo a fiamma bassa. Insaporite con sale e pepe. Condite la pasta versandola direttamente in padella.

Sugo di noci

Per preparare il sugo di noci potrete scegliere di utilizzare della ricotta fresca o del tofu. Nel caso del tofu, potrete frullarne un panetto con un po’d’acqua per ottenere una crema morbida. La ricotta classica invece sarà abbastanza cremosa. Per due persone utilizzerete 100 grammi di tofu frullato o di ricotta a scelta. Tostate in padella 4 cucchiai di noci tritate e aggiungete il tofu o la ricotta. Potete anche frullare semplicemente i due ingredienti nel mixer, aggiungendo un po’ d’acqua e olio extravergine per raggiungere la consistenza desiderata. Insaporite con sale e pepe ed ecco pronta la vostra salsa alle noci per condire subito la pasta.

Salsa aglio, olio e peperoncino

Si tratta probabilmente del condimento per la pasta più rapido da realizzare. È ottimo per condire gli spaghetti. Rosolate in padella uno spicchio d’aglio insieme a 2 cucchiai di olio extravergine per persona. Versate la pasta già cotta nell’olio ancora caldo, mescolate e aggiungete del peperoncino tritato, fresco o secco. Potete completare il condimento con parmigiano o pane grattugiato. Pronti per la spaghettata di mezzanotte?

Pesto alla genovese

La ricetta tradizionale del pesto alla genovese prevede di utilizzare il mortaio, ma in alternativa, anche se il risultato non sarà esattamente lo stesso, potrete servirvi del mixer da cucina. Dovrete frullare una manciata abbondante di basilico con olio extravergine d’oliva, 2 o 3 cucchiai di parmigiano grattugiato e 1 cucchiaio di pinoli. Insaporite il pesto alla genovese con un pizzico di sale e utilizzatelo subito per condire la pasta.

Pesto di portulaca

Ecco una ricetta davvero originale per preparare il pesto di portulaca. Dovrete lavare e mondare 80 grammi di foglie di portulaca, che frullerete con il frullatore ad immersione insieme a pinoli, aglio e olio. Ecco pronto il vostro condimento rapido e salutare per la pasta.

Sugo alle verdure

Tritate molto finemente le vostre verdure di stagione preferite. Potrete scegliere, ad esempio, tra zucchine, carote, cavolfiori o finocchi. Saltatele brevemente in padella quando la pasta è quasi pronta, insieme a olio extravergine e a uno spicchio d’aglio. Condite la pasta direttamente in padella. Per rendere il tutto più ricco potrete aggiungere al condimento della salsa di pomodoro fatta in casa.

Salsa alla carbonara veg

Per preparare un condimento veloce per la pasta, i vegetariani possono sostituire alla pancetta utilizzata nella pasta alla carbonara del seitan tagliato a cubetti. Potrete procedere alla preparazione della carbonara classica, con panna e uova, seguendo questa semplice variante. Chi è vegan, invece, può unire al seitan saltato in padella della panna vegetale, da aromatizzare con curcuma, curry o zafferano, in modo da ottenere anche un bel colore giallo.

Salsa alle olive

Per la preparazione di questa salsa potrete scegliere olive verdi o olive nere, a seconda dei vostri gusti. frullate le olive, dopo averle denocciolate, con olio extravergine, prezzemolo fresco, un cucchiaino di capperi e uno di pane grattugiato o di parmigiano. Rendete la salsa più cremosa aggiungendo della ricotta fresca o del tofu frullato. Un’altra idea veloce consiste nell’aggiungere semplicemente delle olive tritate o divise a metà, dopo averle saltate in padella, nel classico sugo al pomodoro.

Sugo di asparagi

Il sugo di asparagi. Questo “ragù” tutto vegetale, corposo e dal gusto delicato, è perfetto non solo per condire la pasta, ma anche per il riso. Con la sua consistenza invitante e il sapore aromatico degli asparagi, trasformerà ogni piatto in un’esperienza culinaria da ricordare. Qui la ricetta da seguire.

Quali sono le vostre ricette veloci per condire la pasta?