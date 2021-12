Vitamina B12: se mentre mangi manifesti questo sintomo potrebbe essere il segnale di una carenza

La carenza di vitamina B12 si manifesta anche attraverso l’alterazione del gusto quando mangiamo

Le vitamine sono micronutrienti essenziali per mantenerci in salute. I livelli di queste vitamine cambiano di giorno in giorno, e se una di queste è carente, il nostro corpo ci invia una gamma di segnali. (Leggi anche: Vitamina B12: se la tua lingua ha questa forma potrebbe essere il segnale di una carenza)

La vitamina B12 è una delle principali di cui abbiamo bisogno per il corretto funzionamento del nostro organismo. Svolge un ruolo chiave nella protezione del sistema nervoso, e una carenza può causare complicazioni che, sebbene non gravi, possono diventare problematiche se non trattate. È quindi importante, come con altre carenze vitaminiche, essere consapevoli dei sintomi; uno di questi si manifesta quando si mangia, e consiste nell’avvertire un gusto alterato. Si tratta di un sintomo raro, ma nonostante ciò la disgeusia, ossia l’alterazione del gusto, è tra i disturbi campanello di allarme proprio della carenza di vitamna b12

Altri sintomi rari sono:

palpitazioni

perdita di appetito

suono alle orecchie

La carenza di vitamina B12 ha una vasta gamma di altri sintomi, come:

stanchezza

sensazione di letargica (mancanza di energia)

sensazione di svenimento

fiato corto

formicolio

depressione e confusione

problemi di memoria e comprensione

La ragione di questi sintomi è dovuta alla mancanza di ossigeno nel corpo. Infatti, uno dei ruoli di questo micronutriente è la produzione di nuovi globuli rossi, che trasportano l’ossigeno nel corpo. (Leggi anche: Carenza di vitamina B12: sintomi, rischi e come soddisfare il fabbisogno giornaliero)

Se non trattata la mancanza di B12, può sviluppare alcune complicazioni come:

problemi con il sistema nervoso

problemi cardiaci

complicazioni in caso di gravidanza

potenziali difetti alla nascita

problemi di fertilità

La carenza di vitamina B12, nota anche come anemia da carenza di folati, può avere molteplici cause. La prima è l’anemia perniciosa, che si verifica quando il sistema immunitario attacca le cellule sane nello stomaco impedendo al corpo di assorbire la B12.

Un’altra causa è la mancanza di vitamine nella dieta, per cui il consiglio è di integrare con diversi alimenti come cereali, soia e frutta secca. L’anemia da carenza di folati può anche essere causata da alcuni medicinali come gli anticonvulsivanti, usati per trattare le crisi epilettiche, e gli inibitori della pompa protonica che alleviano i sintomi del reflusso acido e trattano le ulcere gastriche. Ovviamente, per trattare le carenze vitaminiche è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico, evitando il fai da te.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Sulla vitamina B12 ti potrebbe interessare: