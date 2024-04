Terme di Caronte: come raggiungere le piscine gratuite di acqua solfurea a due passi da Lamezia Terme

Scopri le Terme di Caronte a Lamezia Terme, un'oasi termale incorniciata da paesaggi mozzafiato e alimentata da acque sulfuree rigeneranti.

Le Terme di Caronte rappresentano il gioiello termale di Lamezia Terme, situato nella contrada omonima, rinomato per la sua fonte termale principale e famosa. Si trovano nell’entroterra, a breve distanza dal mare, con una vista che si estende sul suggestivo Golfo di Sant’Eufemia e con le sue pendici che si adagiano ai piedi della catena montuosa del Riventino.

Immerso nel cuore della valle, il sito delle Terme di Caronte si inserisce armoniosamente nel contesto del Parco Naturale Difesa Mitoio Caronte, un’area protetta dove i monti si vestono di un bosco secolare di querce, pini e castagni. Questo ambiente naturale beneficia costantemente del clima mite marino che lo avvolge tutto l’anno, regalando ai visitatori un’esperienza unica di pace e rigenerazione.

La storia delle terme di Caronte

Le Terme di Caronte vantano una storia millenaria che affonda le sue radici fin dall’epoca romana, quando erano già conosciute e apprezzate. Esistono forti indicazioni che le Terme di Caronte possano essere identificate con le Termae Angae, menzionate intorno al II secolo d.C. e rappresentate sulle monete dell’antica città di Terina.

In epoche più recenti, le terme furono sfruttate anche dai Normanni. Nel 1056, Roberto il Guiscardo fece sostare le sue truppe presso queste fonti termali per consentire loro di recuperare dalla fatica della battaglia, sfruttando gli effetti benefici delle acque.

Un altro momento significativo nella storia delle Terme di Caronte risale al 1716, quando passarono sotto il controllo di Gian Galeano Cataldi. Da allora, la gestione delle terme è stata mantenuta ininterrottamente dalla famiglia Cataldi, un caso pressoché unico in Italia. Attraverso le generazioni, la famiglia Cataldi si è dedicata con passione e impegno all’attività termale, preservando e promuovendo le proprietà terapeutiche delle acque di Caronte per il benessere e la salute dei visitatori.

Perché si chiamano così?

Secondo alcuni studiosi, l’origine del nome “Caronte” potrebbe derivare dal fiume d’Epiro Acheronte, citato da poeti e storici, tra cui Dante. Tuttavia, l’ipotesi più accreditata suggerisce che il nome abbia subito una variazione a causa della presenza della vicina chiesetta dedicata ai Santi Quaranta Martiri. I resti di questa chiesetta sono infatti ubicati all’interno dello stabilimento termale di proprietà della famiglia Cataldi, gestori delle Terme di Caronte. Si ipotizza che il termine “Quaranta” abbia subito una trasformazione in “Caranta”, per poi evolversi nel nome attuale, “Caronte”.

Questo legame tra il nome delle terme e la storia locale aggiunge un fascino particolare al luogo, arricchendo la sua narrazione storica e la sua identità. La presenza della chiesetta e dei suoi resti all’interno dello stabilimento termale testimonia dell’antica tradizione e della storia millenaria delle Terme di Caronte, conferendogli un valore storico e culturale unico.

Le acque termali

Le sorgenti termali di Lamezia Terme nascono da una ramificazione secondaria della faglia di Catanzaro, che si estende da Capo Suvero fino a Capo Staletti. Le Terme di Caronte, in particolare, sono alimentate principalmente da due sorgenti, le cui acque termominerali sgorgano costantemente a una temperatura di 39 gradi Celsius. Queste acque sono classificate chimicamente come sulfuree-solfato-alcalino-terrose-iodiche-arsenicali. Grazie alla presenza di idrogeno solforato, l’acqua termale viene impiegata per la preparazione del fango termale, una pratica terapeutica ben nota per i suoi benefici.

Le acque termali di Lamezia Terme sono particolarmente efficaci nel trattamento di patologie delle alte e basse vie respiratorie, soprattutto di tipo catarrale. Grazie alle sue proprietà decongestionanti, fluidificanti, antisettiche, stimolanti e antiallergiche, queste acque offrono un sollievo immediato e favoriscono il recupero della salute respiratoria.

Dove si trovano le terme libere di Caronte

A circa 300 metri dalle Terme di Caronte, dove l’accesso è a pagamento, si trova una piccola e suggestiva vasca termale libera, circondata dal verde della natura, alimentata dall’acqua che sgorga dal vulcano a una temperatura costante di 39 °C. Qui, i visitatori possono godersi un bagno rigenerante e rilassante, immersi nella pace e nella tranquillità dell’ambiente circostante.

Situata ai piedi del suggestivo Monte Sant’Elia, la Gurna di Caronte è una vasca naturale che si inserisce armoniosamente in uno splendido scenario paesaggistico, originariamente parte del progetto del Parco Mitoio della città.

Le acque minerali sulfuree che riempiono la gurna raggiungono una temperatura costante di 39 gradi Celsius, offrendo un’esperienza termale rigenerante e benefica. Qui, è possibile immergersi nelle acque calde e rilassanti, godendo allo stesso tempo della freschezza della cascata d’acqua dolce che si trova nelle vicinanze. Questo elemento aggiunge un tocco unico all’esperienza termale, ricreando il tradizionale meccanismo di alternanza tra calidario e frigidario, tipico delle antiche terme romane.

Inoltre, nella Gurna di Caronte è possibile usufruire dei fanghi naturali presenti sul fondo della vasca. I visitatori più affezionati spesso prelevano piccole quantità di fango per filtrarlo e utilizzarlo anche a casa, sfruttandone le proprietà terapeutiche e rigeneranti.

La vasca termale libera può essere frequentata tutto l’anno, tuttavia, è consigliabile evitarla durante i mesi estivi a causa dell’affollamento. In altri periodi dell’anno, invece, è possibile godersi appieno la tranquillità e la bellezza del luogo, immergendosi nelle acque termali e lasciandosi trasportare dai benefici effetti sul corpo e sulla mente.

Recensioni

A ridosso delle terme ufficiali c’è anche una versione free ben tenuta, parcheggio a due passi se si vuole si può lasciare un offerta e cosa non da poco annessa doccia naturale fredda

Splendida scoperta in Calabria. Terme totalmente gratuite e ben curate, con accesso anche allo spogliatoio. Se volete una sera Tina diversa, fatevi un salto.

Un angolo di paradiso che meriterebbe più attenzione da parte degli amministratori locali. Pur tuttavia grazie ad alcuni volontari il luogo viene mantenuto pulito. Ampi parcheggi gratuiti anche per camper e vicinissimo un buon albergo dotato di un ristorante eccellente

A pochi km da Sambiase, terme gratis molto selvagge. Non ci sono bar o bagni, solo un custode che mantiene pulita l’area, qualche seggiola e una cabina arrangiata. Vasca d’acqua sulfurea calda e paradisiaca, altra piccola vasca d’acqua fredda. Noi amiamo le vacanze wild e per noi è perfetta così, l’unica cosa non molto carina è la scritta in rosso, magari era meglio un cartello.

