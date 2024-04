Lu Vurghe: le piccole terme di acqua solfurea con grandi proprietà terapeutiche (e completamente gratuite)

Esplora le piccole terme gratuite delle Marche Lu Vurghe. Goditi il relax nelle acque sulfuree, scopri la storia romana e approfitta delle attività all'aria aperta. Un rifugio naturale per rigenerare mente e corpo.

La sorgente termale di Lu Vurghe è un vero gioiello naturale. Le sue acque sulfuree a 30 gradi offrono un’esperienza di relax indimenticabile. Con le nuove vasche comode e accoglienti, la recente riqualificazione ha reso questa destinazione ancora più invitante per chi cerca una pausa rigenerante dalla routine quotidiana. Che si tratti di rilassarsi completamente o di godersi semplicemente una giornata di benessere, Lu Vurghe è il luogo perfetto per rigenerare mente e corpo immersi nella natura.

“Lu Vurghe” si presenta come una vera oasi di benessere all’aperto, offrendo una sorta di SPA naturale con le sue piscine di acqua sulfurea a soli venti minuti da Ascoli Piceno. Queste piscine, pur essendo artificiali, sono un concentrato di proprietà benefiche. Le acque, con un pH inferiore a 8, contengono una varietà di minerali tra cui anidride carbonica, calcio, sodio, cloruri, ioduri, bromuri e bicarbonati. Questa ricca composizione minerale conferisce alle acque di Lu Vurghe potenti proprietà terapeutiche e rigeneranti, ideali per favorire il rilassamento muscolare, alleviare lo stress e migliorare la salute della pelle.

Dove si trovano

“Lu Vurghe” si trova nei pressi dell’antica via Salaria, vicino ad Acquasanta Terme, nella piccola frazione di Santa Maria di Maggese. È un luogo incantevole e suggestivo, immerso nella natura, che offre un’esperienza termale unica, l’antico percorso per raggiungere “Lu Vurghe” potrebbe però non essere accessibile con passeggini o carrozzine, poiché presenta terreni irregolari o sentieri non adatti a dispositivi di mobilità. Pertanto, è consigliabile informarsi sulle condizioni del percorso prima di pianificare la visita, specialmente per chi ha esigenze di accessibilità particolari.

Come arrivare

Per raggiungere “Lu Vurghe”, lascia la tua macchina nella località di Santa Maria, un piccolo nucleo di abitazioni. Dopo aver fatto colazione nell’unico bar del paese, dirigiti a sinistra seguendo le indicazioni con il cartello per “Lu Vurghe”. Lungo il sentiero tra la vegetazione, fai attenzione poiché il percorso è leggermente ripido e sconnesso. Durante la discesa, potrai ammirare il ruscello, la spiaggetta e le rocce lungo il panorama naturale, con un dislivello di circa 61 metri. Lungo il percorso, potrai notare un cartello illustrativo e informativo che descrive il territorio circostante, ricco di punti d’interesse ambientale come la parete di arrampicata rocciosa e la stazione di avvistamento per il birdwatching. Seguendo questo tragitto, potrai raggiungere “Lu Vurghe” e goderti una giornata di relax e benessere immerso nella natura.

Mentre segui la discesa troverai le scalette che conducono alla spiaggetta e al fiume, trova un angolo ideale dove poter appoggiare l’asciugamano e lasciati avvolgere dall’acqua termale. Qui, l’acqua che scorre crea una piacevole sensazione di idromassaggio grazie alle cascatelle naturali formate dai sassi. Sebbene si possa percepire un leggero odore di zolfo, simile a quello dell’uovo marcio, ci si abitua presto e non risulta particolarmente fastidioso.

Intorno alle vasche, il fiume Tronto scorre placido, offrendo l’opportunità di un tuffo rinfrescante, anche se la temperatura dell’acqua è nettamente diversa da quella delle vasche termali. Questa fusione tra le acque calde delle vasche e il fresco del fiume crea un’esperienza rigenerante.

Assicurati di portare con te tutto il necessario per un’escursione, inclusa acqua e scarpe comode.

Curiosità

Prima della riqualificazione, la zona di Lu Vurghe era destinata a una triste sorte, utilizzata come discarica, ma la trasformazione ha portato alla luce un gioiello nascosto, trasformando questo luogo in una fonte di benessere e rigenerazione.

Le radici storiche di Lu Vurghe risalgono addirittura all’epoca romana, come narra Tito Livio. Re, consoli e legionari trovavano qui sollievo e ristoro, sfruttando le proprietà benefiche delle acque termali. Pare addirittura che il Console Munazio Planco abbia curato i suoi malanni grazie a queste stesse acque.

Oggi, l’accesso a Lu Vurghe è gratuito e aperto a tutti, ma date le dimensioni limitate delle vasche e la crescente popolarità della zona, è consigliabile arrivare presto al mattino per assicurarsi un posto. Le prime ore del giorno offrono anche un’atmosfera più tranquilla e intima, ideale per godersi appieno la bellezza del luogo.

Per chi desidera un’esperienza culinaria locale, di fronte alla sede dell’ASA Speleoclub potrete trovare ambulanti che preparano deliziosi panini. È un’ottima soluzione se volete fermarvi alle sorgenti per un pranzo leggero e gustoso.

Oltre alle acque termali, Lu Vurghe offre anche altre opportunità di svago e avventura, una parete per l’arrampicata è stata allestita per gli amanti di questo sport, mentre gli appassionati di trekking troveranno una varietà di sentieri da esplorare, tra questi, il sentiero che conduce alle suggestive gole del Rio Garrafo è sicuramente uno dei più affascinanti e imperdibili.

Recensioni

Viste oggi, si tratta di una piccola area con tre pozze tutto ben tenuto. Attenzione perché dalla strada di fatica a vedere il cartello indicatore scritto su un foglio plastificato attaccato ad un palo. Entrati andare fino in fondo c’è un parcheggio libero. Poi 300 mt in discesa ha una pendenza leggera ma in po’ impegnativa. Poi i gradini e siete arrivati. Le pozze non sono tante ma vale la pena mettere i piedi a bagno dell’acqua sulfurea che fa bene alla pelle. Tenere pulito è compito di chiunque venga a visitare

Terme naturali gratuite nella splendida località di Acquasanta Terme, essendo gratuita personalmente la consiglio, ma essendomi recato i primi di ottobre in una giornata un po ventilata ho sentito uscendo dall’acqua un po freschezza, la temperatura dell’acqua sulfurea da notizie informative sul luogo sgorga a circa 30 gradi. Capirete che se in primavera inoltrata o estate molto gradevole, ma se all’esterno diciamo temperatura fredda o fresca non essendoci struttura dove cambiarsi o accedere adiacente non è molto consigliata, inoltre ed è secondo me una grave pecca da parte del comune. Non poter accedere comodamente alla vasca naturale termale, unica via di accesso una scala tipo quella da cantiere edile appoggiata al muraione perimetrale, capirete che ovviamente una persona anziana. Un bambino o una persona diversamente abile non può assolutamente accedere. Probabilmente perché a pochi passi c’è la struttura termale con albergo annesso rigorosamente a pagamento……..e tutto spiegato!!!!!

Abbiamo parcheggiato poco distante e abbiamo raggiunto facilmente le vasche con un tratto che termina con una scalinata che alcuni bimbi più piccoli possono trovare poco agevole. Le vasche sono davvero ben tenute e l’acqua è tiepida ma non calda. Purtroppo non ci siamo potuti fermare in quanto il posto era sovraffollato nonostante avessimo scelto un giorno in settimana. È una meraviglia naturale da visitare con rispetto, è chiaro che essendo un luogo troppo facilmente accessibile rischia di non essere godibile nella bella stagione. Abbiamo notato che c’è la possibilità di mangiare qualcosa in un chioschetto vicino, mentre il paese ha un solo bar. Abbiamo preferito iniziare il nostro trekking per raggiungere le cascate di Forcella, molto più godibili per il numero di persone presenti e per la possibilità di farsi il bagno tra le libellule blu.

Altre terme libere in Italia: