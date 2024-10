Come preparare la torta al cioccolato: 10 ricette per tutti i gusti (anche una con la stevia)

Come preparare una torta al cioccolato perfetta per ogni occasione con queste 10 ricette adatte a tutti i gusti. Che tu preferisca una versione classica, vegana, senza zucchero o light con la stevia, troverai l’ispirazione giusta per soddisfare ogni palato.

Una fetta di torta al cioccolato forse non può risolvere tutti i problemi ma qualche volta aiuta a risollevare l’umore. Esistono davvero tante ricette e varianti per preparare in casa la torta al cioccolato. Così potrete andare incontro a tutte le esigenze oppure seguire i vostri gusti.

Infatti potrete decidere di preparare la torta al cioccolato classica, con latte, burro e uova, oppure una torta al cioccolato vegan o ancora una torta al cioccolato senza glutine. Una cosa è certa: nella raccolta di ricette che vi proponiamo il cioccolato e il cacao non mancano mai. Sta a voi sperimentare e variare qualche ingrediente quando necessario.

Ad esempio scegliendo l’olio al posto del burro otterrete un dolce più leggero, oppure potrete sostituire lo zucchero bianco con lo zucchero di canna integrale o con un dolcificante naturale a vostra scelta. Per accompagnare la vostra torta al cioccolato non potrà mancare una bella tazza di tè.

Non vi resta che scegliere la vostra ricetta preferita e preparate la vostra torta al cioccolato da gustare a colazione, a merenda o da servire come dessert.

Torta al cioccolato soffice

La torta al cioccolato soffice è un dolce goloso, perfetto per colazione, merenda o come dessert. Prepararla in casa permette di evitare le merendine confezionate, scegliendo ingredienti adatti alle proprie esigenze alimentari. La ricetta è versatile, con possibilità di sostituzioni come l’uso di latte e yogurt vegetali per una versione vegana o farine senza glutine per i celiaci. L’impasto viene preparato mescolando farina, cacao, zucchero e altri ingredienti, aggiungendo gocce di cioccolato e lievito. Dopo averlo cotto per 40 minuti a 180°C, la torta può essere decorata con cioccolato fondente. Qui la ricetta da seguire.

Torta al cioccolato vegan

Per preparare la torta al cioccolato vegan partite dalla farina di frumento e dalla farina di farro e seguite la ricetta per bilanciare bene gli ingredienti secchi e gli ingredienti liquidi. Potrete scegliere il latte vegetale che preferite per realizzare la torta al cioccolato vegan. Qui la nostra ricetta.

Torta al cioccolato senza uova (con acquafaba)

Se amate la torta al cioccolato, provate questa versione zero sprechi che utilizza l’aquafaba, il liquido dei ceci, al posto delle uova. L’aquafaba si monta come gli albumi e consente di evitare sprechi in cucina. Per preparare la torta, mescolate farina, cacao, zucchero e bicarbonato. Montate l’aquafaba fredda fino a ottenere una consistenza soffice, poi unite il tutto con olio di cocco e latte d’avena. Cuocete a 180°C per 35-40 minuti. Il risultato è una torta vegana, perfetta per essere tagliata in brownies, da gustare anche con creme o gelato. Per preparare la torta al cioccolato con acqua faba senza uova è semplicissimo, qui la ricetta.

Torta grisbì al cioccolato

La torta grisbì è un dolce al cioccolato con un guscio croccante e un cuore morbido, ispirato agli omonimi biscotti. È semplice e veloce da preparare, senza lievito, quindi adatta a chi ha intolleranze. Per ottenere la giusta consistenza, cuocila ad alta temperatura per pochi minuti, in modo da solidificare l’esterno lasciando l’interno cremoso. Si consiglia uno stampo a cerniera per facilitare l’estrazione.

Il procedimento prevede di sciogliere burro e cioccolato, poi mescolare uova e zucchero, incorporare il burro e infine aggiungere farina e cacao. Cuoci in forno a 250°C per 12 minuti, poi abbassa a 180°C per altri 12 minuti. Lascia raffreddare prima di servire. Qui la ricetta originale da seguire.

Torta di pane al cioccolato

Potrete preparare una torta di pane al cioccolato gustosa e soffice. Una ricetta perfetta per riciclare del pane raffermo avanzato e per realizzare una torta per una merenda o una colazione speciale. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Torta cioccolato e pere light

Preparato con farine poco raffinate, frutta fresca di stagione e sciroppo d’agave, questa torta pere e cioccolato light è perfetto da servire all’ora della merenda. L’impasto di questa torta è stato realizzato senza l’aggiunta di grassi, le pere, ridotte in purea, contribuiscono a rendere l’impasto morbido e vellutato e a conferirgli un dolce aroma delicato. Qui la ricetta completa.

Torta al cioccolato e pere

Cioccolato e pere o cacao e pere, ecco un abbinamento fantastico per preparare delle torte fatte in casa davvero gustose e che piaceranno a tutti. Sia la farina di farro che la farina di frumento sono adatte per preparare la torta al cioccolato e pere. Qui e qui le nostre ricette.

Torta al cioccolato light

State cercando una ricetta per preparare la torta al cioccolato in versione light? Allora scegliete il cioccolato fondente come ingrediente principale per la vostra ricetta e non utilizzate né latte né burro tra gli ingredienti. Al posto dello zucchero potrete usare la stevia. Qui la ricetta da seguire.

Torta di nocciole al cioccolato

Per preparare la torta nocciole e cioccolato, è importante usare farina di nocciole fresca per evitare l’irrancidimento degli oli contenuti. La farina di nocciole può essere fatta in casa aggiungendo zucchero per assorbire l’olio in eccesso e frullando a bassa velocità per evitare il surriscaldamento. Gli ingredienti secchi (farina di nocciole, zucchero, fecola, cacao) vengono mischiati e poi si aggiungono olio, latte di soia e vaniglia. L’impasto va steso in una teglia e cotto a 180°C per circa un’ora. Se desiderate una torta più soffice, potete aggiungere del lievito. Qui la ricetta completa.

Torta al cioccolato e caffè

Se amate sia il cioccolato che il gusto del caffè potrete abbinare questi due ingredienti in un unico dolce da preparare: la torta cioccolato e caffè; un dolce tra l’altro, senza lievito, così farete la gioia di chi è intollerante a questo ingrediente tipico delle torte. Infatti potrete sostituire il lievito con una piccola quantità di aceto e bicarbonato. Qui la ricetta da seguire.

Tortino al cioccolato con cuore morbido

Il tortino al cioccolato con cuore morbido, ecco qui la ricetta e i trucchi per preparare uno dei dolci più golosi che esista. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Altre ricette di torta al cioccolato

Avete altre ricette da suggerire per preparare in casa la torta al cioccolato?

