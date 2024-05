Torta al cioccolato: la ricetta vegan per la festa della mamma

Celebra la festa della mamma con dolcezza! Scopri la deliziosa ricetta vegan della torta al cioccolato, un'opzione cruelty-free per deliziare il palato di tutti, senza compromessi sul gusto

Un’idea golosa e green per la festa della mamma? Che ne dite di una torta vegan realizzata con tutta la cioccolata avanzata da Pasqua?

Sul web troverete centinaia di ricette per realizzare torte vegan al cioccolato, ma questa che vi propongo per l’occasione è molto semplice da fare, non richiede accessori particolari e può farla chiunque, anche chi non ha grande dimestichezza con i fornelli.

Ingredienti 200 gr di farina 1

200 gr di cioccolato extra fondente

50 gr di cacao amaro

100 gr di zucchero di canna

4 cucchiai di olio di semi (o olio extra vergine di oliva)

1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito per dolci

un bicchiere e mezzo di latte di soia Per la farcitura 200 g di cioccolato fondente

2 bicchieri di panna vegetale montata

Innanzi tutto, preriscaldate il forno a 180 gradi. Poi sciogliete a bagnomaria (o nell’apposito pentolino con il doppio fondo) 200 g di cioccolato e – una volta diventato bello liquido – unitelo alla farina setacciata – e mescolate con una frusta, aggiungendo di tanto in tanto un po’ di latte di soia per amalgamare meglio. Poi aggiungete lo zucchero, il cacao amaro, l’olio e la vanillina.

Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo, poi aggiungete il lievito, mescolate ancora per distribuirlo uniformemente nell’impasto, poi versate tutto in una teglia imburrata e infornate per 40-45 minuti, o fino a quando il dolce non sarà bello asciutto dentro.

Come sempre, fate la prova dello stecchino: quando pensate che sia cotto, infilate uno stuzzicadenti al centro della teglia, se risulta asciutto il dolce è fatto, se viene su un po’ di crema o della pasta umida, vuol dire che necessita di qualche altro minuto di cottura.

Una volta cotto, lasciatelo freddare, poi tagliatelo a metà orizzontalmente e farcitelo con 200 g di cioccolata fondente sciolta unita a due bicchieri di panna montata.

Se avete altra cioccolata da riutilizzare, potete scioglierla e colarla sulla superficie, facendo una sorta di glassa.

Auguri a tutte le mamme!