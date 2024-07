Polpette vegetali: 15 ricette per tutti i gusti

Polpette vegetali: scopri 15 ricette diverse per tutti i gusti, ideali per un'alimentazione sana e gustosa.

Ecco una raccolta di ricette di polpette vegetali, perfette da servire come piatto principale, come antipasto, per un aperitivo in terrazza. Faranno la gioia di adulti e bambini. Via libera anche alle salse fatte in casa per condirle. Così otterrete dei piatti ancora più gustosi. Ecco tante ricette per preparare le vostre polpette vegetali.

Polpette di melanzane

Croccanti fuori e morbide e vellutate all’interno, le polpette di melanzane sono un piatto ricco di sapore. Facili da realizzare e perfette da consumare sulla spiaggia, questi bocconcini profumati possono essere serviti anche in una apericena o in un buffet freddo finger food. Per quanto riguarda la cottura, le polpette di melanzane potranno essere fritte o cotte al forno. Qui la ricetta completa.

Polpette di pane e rucola

Le polpette di pane e rucola sono delle polpette facilissime da realizzare, adatte ad un aperitivo o ad un pranzo da portare in ufficio, perché perfette da consumare anche a temperatura ambiente. La ricetta non prevede l’uso di uova, ma l’uso del grana vegetariano, se si segue una dieta vegana è possibile tranquillamente utilizzare del lievito in scaglie al posto di quest’ultimo. Qui la ricetta delle polpette da seguire passo passo.

Polpette di zucchine allo zenzero

Per preparare le polpette di zucchine allo zenzero vi serviranno pochi semplici ingredienti, accompagnate poi da qualche salsina fatta in casa potrete servirle come antipasto durante un aperitivo, ma anche come secondo piatto ad una cena. Ne rimarranno entusiasti sia adulti che bambini. Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

Polpette vegetariane di spinaci, patate e paprika

Con gli spinaci e le patate potrete preparare delle ottime polpette vegetariane, da insaporire con la paprika se amate i piatti speziati. Potrete cuocere le vostre polpette vegetariane al forno e eventualmente sostituire gli spinaci con altre verdure di stagione. Le patate servono per dare alle polpette la giusta consistenza. Qui la ricetta completa delle polpette vegetariane di spinaci paprika e patate.

Polpette allo yogurt e pesto

Per preparare queste polpette allo yogurt e pesto vi servirà del formaggio morbido non troppo stagionato, uova erbe e spezie. Tra gli ingredienti troviamo anche sedano, carote e cipolle, che dovrete tritare finemente per ottenere l’impasto delle polpette. Le potrete cuocere in forno. Qui la ricetta completa.

Polpettine di lenticchie rosse, tofu e spezie

Tra gli ingredienti che potrete utilizzare per preparare le vostre polpette veg troviamo le lenticchie. Le potrete utilizzare, una volta cotte, in combinazione con il tofu e con delle spezie miste, a cui aggiungere un po’ di pangrattato, per dare forma a delle gustose polpettine vegetariane (o vegane, sostituendo l’uovo con il pangrattato). Qui la ricetta completa. In più, potrete guarnire le vostre polpette di lenticchie con una salsa verde al basilico.

Polpette di seitan e curcuma in crosta di pizza

Ecco un modo davvero originale per preparare delle polpette vegetariane con il seitan, che sarà l’ingrediente principale per creare un piatto aromatizzato alla curcuma e reso speciale dalla crosta di pizza. Potrete preparare l’impasto della pizza secondo le vostre abitudini, con il lievito di birra o con la pasta madre. Qui la ricetta completa per le polpette di seitan.

Polpette di miglio verdure e curcuma

Ecco una gustosa ricetta per preparare delle polpette di miglio, verdure e curcuma. Aggiungete un pochino di peperoncino alla loro preparazione, in modo da arricchirle di sapore se amate il piccante. Per quanto riguarda le verdure da utilizzare, è possibile scegliere tra porri, carote, zucchine, sedano, peperoni, patate e via discorrendo a seconda della stagione. Potete sostituire l’uovo con il pangrattato per ottenere delle polpette vegan. Qui la ricetta.

Polpette di bulgur

Le polpette di bulgur sono una ricetta molto semplice da realizzare, senza uova e con l’aggiunta di patate sono perfette per una cena in piedi, un aperitivo, o da servire con delle verdure di stagione per un pasto completo. Qui troverete la ricetta completa da seguire passo passo.

Polpette Vegan

Polpette di seitan al sugo

Potrete preparare le polpette di seitan al sugo anche in versione vegan, con il latte vegetale e senza uova. Condirete le vostre polpette di seitan con un’ottima salsa di pomodoro, magari preparata in casa da voi. In questo modo otterrete un piatto ancora più autentico e saporito, perfetto per incuriosire anche chi non ha mai assaggiato il seitan. Qui la ricetta completa.

Polpette di ceci o Falafel

Potrete preparare le vostre polpette di ceci – conosciute anche come falafel – a partire dai ceci secchi (da lasciare in ammollo a lungo) oppure già lessati. I falafel di ceci sono un piatto tipico della cucina araba e israeliana. Li potrete insaporire con il prezzemolo, con il peperoncino o con la crema di sesamo. I falafel sono ottimi come ripieno di panini e piadine, magari accompagnati da una fresca insalata. Qui la ricetta completa.

Polpette spinaci e tofu

Il tofu è un ingrediente molto versatile, perfetto per preparare delle gustose polpette vegetali. Tenderà ad assorbire il sapore delle verdure, delle erbe e delle spezie che utilizzerete. Questa ricetta, suggerisce di scegliere spinaci lessati, zenzero e pepe. Qui tutte le istruzioni per la preparazione delle polpette di tofu e spinaci e la lista completa degli ingredienti.

Polpette di spinaci e lenticchie su crema di topinambur

Una ricetta tutta da sperimentare per preparare delle polpette di spinaci e lenticchie su crema di topinambur. Queste polpette sono vegetali al 100%, se volete rendere questo piatto anche senza glutine vi basterà sostituire il classico pangrattato alla farina di mais. Qui la ricetta completa.

Polpette di verza

Per preparare queste polpette vegan potrete utilizzare la verza, per un secondo piatto saporito e leggero. Senza uova e senza lattosio, infatti, le polpette di verza sono una ricetta light che prevede la cottura in forno per limitare i grassi di cottura. Come sempre, date forma alle vostre polpette con le mani. Qui la ricetta completa.

Polpette vegetali di amaranto

Preparare delle polpette vegetali di amaranto sarà facilissimo, una ricetta veloce da realizzare e che farà contenti adulti e bambini. Vi serviranno pochi e semplici ingredienti e in solo 40 minuti saranno pronte da portare in tavola. Qui la ricetta de seguire passo passo.

Altre ricette di polpette vegetali

Ti potrebbero interessare anche: