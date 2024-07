Frutta sciroppata: 10 ricette da preparare in casa

Frutta sciroppata: scopri 10 deliziose ricette da preparare in casa per gustare la dolcezza della frutta tutto l'anno. Semplici, veloci e perfette per ogni occasione.

Preparare la frutta sciroppata vi permetterà di creare delle conserve da gustare tutto l’anno. Per preparare lo sciroppo potrete provare a sostituire il classico zucchero bianco con dello zucchero di canna chiaro bio e del commercio equo. Se amate la frutta sciroppata, potrete prepararla in versione casalinga, per risparmiare e per non rischiare di sprecare frutti che maturano troppo in fretta o che avete a disposizione in surplus. Ecco alcune ricette utili per preparare la frutta sciroppata fatta in casa tutto l’anno, con ingredienti diversi a seconda delle stagioni.

Pesche sciroppate

Le pesche sciroppate sono una delle conserve estive più tipiche. Scegliete pesche bio, o almeno non trattate, magari raccolte proprio da voi. In questo modo, le potrete gustare fuori stagione, se lo desiderate, in autunno o in inverno, evitando di acquistare prodotti confezionati o che arrivano da lontano. Per 1 chilo di pesche vi serviranno 500 grammi di zucchero e 1 liro d’acqua. Qui la ricetta completa.

Ananas sciroppato

Per preparare l’ananas sciroppato a partire dai frutti freschi, iniziate lavando accuratamente gli ananas sotto l’acqua corrente. Con un coltello affilato, eliminate la buccia esterna e tagliate via gli “occhi” dell’ananas. Successivamente, tagliate l’ananas a fette spesse circa 1 cm e da ogni fetta ricavate 4 o 5 pezzi. Inserite i pezzi di ananas nei barattoli di vetro sterilizzati, riempiendoli fino a circa 1 cm dal bordo superiore.

Ora passiamo alla preparazione dello sciroppo. In una pentola, versate 500 ml di acqua e aggiungete 300 g di zucchero. Scaldate a fuoco medio, mescolando continuamente finché lo zucchero non si sarà completamente sciolto. Aggiungete il succo di mezzo limone e mescolate bene. Portate lo sciroppo a ebollizione, poi lasciate sobbollire per qualche minuto.

Versate lo sciroppo caldo nei barattoli, coprendo completamente i pezzi di ananas. Assicuratevi di lasciare circa 1 cm di spazio tra lo sciroppo e il bordo del barattolo. Chiudete i barattoli con i coperchi sterilizzati e lasciateli raffreddare a temperatura ambiente. Per una conservazione più lunga, potete procedere con la pastorizzazione dei barattoli immergendoli in una pentola di acqua bollente per circa 20 minuti.

Una volta raffreddati, conservate i barattoli in un luogo fresco e buio. L’ananas sciroppato sarà pronto per essere gustato dopo almeno una settimana di riposo, durante la quale i sapori si amalgameranno perfettamente.

Ciliegie sciroppate

Per preparare le ciliegie sciroppate, iniziate procurandovi 1 chilo di ciliegie mature. Lavate accuratamente le ciliegie sotto l’acqua corrente, eliminate il picciolo e asciugatele molto bene. Lasciatele poi riposare su un canovaccio pulito.

Nel frattempo, preparate lo sciroppo. Per ogni litro d’acqua, calcolate di utilizzare 100 grammi di zucchero. In una pentola, versate l’acqua necessaria e aggiungete lo zucchero. Scaldate a fuoco medio, mescolando continuamente fino a quando lo zucchero si sarà completamente sciolto. Portate lo sciroppo a ebollizione, poi lasciate sobbollire per qualche minuto.

Distribuite le ciliegie nei barattoli di vetro sterilizzati, riempiendoli fino a circa 1 cm dal bordo superiore. Versate lo sciroppo caldo nei barattoli, coprendo completamente le ciliegie. Assicuratevi di lasciare circa 1 cm di spazio tra lo sciroppo e il bordo del barattolo.

Chiudete molto bene i barattoli con i coperchi sterilizzati. Per sterilizzare i barattoli e garantire una conservazione sicura, avvolgeteli singolarmente con dei canovacci puliti e metteteli in una pentola capiente. Riempite la pentola con acqua, assicurandovi che i barattoli siano completamente sommersi. Portate l’acqua a ebollizione e lasciate bollire per circa 20-30 minuti.

Una volta completata la sterilizzazione, togliete i barattoli dalla pentola e lasciateli raffreddare a temperatura ambiente. Conservate i barattoli in un luogo fresco e buio. Le ciliegie sciroppate saranno pronte per essere gustate dopo almeno una settimana di riposo, durante la quale i sapori si amalgameranno perfettamente.

Albicocche sciroppate

Per preparare un vasetto da 250 grammi di albicocche sciroppate vi serviranno 5 o 6 albicocche mature, 150 grammi d’acqua, 80 grammi di zucchero e 2 cucchiai di succo di limone. Dovrete preparare lo sciroppo con acqua e zucchero, da versare nei barattoli con le albicocche, che avrete sbucciato, tagliato a metà e cotto per qualche minuto per ammorbidirle. Fate sempre attenzione alla formazione del sottovuoto. Qui trovate la ricetta completa.

Fragole sciroppate

Perfette da mangiare a fine pasto possono essere utilizzate anche per preparare o guarnire dei dolci. Per preparare le fragole sciroppate vi serviranno 1 kg di fragole non troppo mature, 30 grammi di zucchero di canna e dell’acqua. Qui la ricetta completa.

Mele sciroppate

Per preparare le mele sciroppate, iniziate sbucciando le mele e privandole del torsolo. Tagliate le mele a fette o a spicchi secondo le vostre preferenze e immergetele in una pentola piena d’acqua e succo di limone per evitare che si ossidino e anneriscano. Utilizzate il succo di un limone per ogni litro d’acqua.

Portate la pentola sul fuoco e fate bollire le mele per circa 5 minuti. Successivamente, scolatele con cura, ma conservate l’acqua di cottura perché vi servirà per preparare lo sciroppo.

Per lo sciroppo, calcolate di utilizzare 300 grammi di zucchero per ogni litro dell’acqua di cottura. Versate l’acqua di cottura in una pentola e aggiungete lo zucchero. Scaldate a fuoco medio, mescolando continuamente fino a quando lo zucchero sarà completamente sciolto. Portate lo sciroppo a ebollizione, poi lasciate sobbollire per qualche minuto.

Distribuite le fette di mele nei barattoli di vetro sterilizzati, riempiendoli fino a circa 1 cm dal bordo superiore. Versate lo sciroppo caldo nei barattoli, coprendo completamente le mele e lasciando circa 1 cm di spazio tra lo sciroppo e il bordo del barattolo.

Chiudete bene i barattoli con i coperchi sterilizzati. Per sterilizzare i barattoli e garantire una conservazione sicura, avvolgeteli singolarmente con dei canovacci puliti e metteteli in una pentola capiente. Riempite la pentola con acqua, assicurandovi che i barattoli siano completamente sommersi. Portate l’acqua a ebollizione e lasciate bollire per circa 20-30 minuti.

Una volta completata la sterilizzazione, togliete i barattoli dalla pentola e lasciateli raffreddare a temperatura ambiente. Conservate i barattoli in un luogo fresco e buio. Le mele sciroppate saranno pronte per essere gustate dopo almeno una settimana di riposo, durante la quale i sapori si amalgameranno perfettamente.

Pere sciroppate

fonte foto: Shutterstock/Maren Winter

Per preparare le pere sciroppate, procuratevi 1 chilo di pere non troppo mature, 200 grammi di zucchero, acqua, cannella e succo di limone. Iniziate sbucciando le pere, tagliandole a metà e privandole del torsolo. Se preferite, potete anche tagliarle in quarti.

In una pentola grande, versate abbastanza acqua per coprire le pere, aggiungete il succo di un limone e i 200 grammi di zucchero. Mescolate bene e portate il tutto a ebollizione. Quando l’acqua inizia a bollire, aggiungete le pere e un paio di stecche di cannella.

Cuocete le pere per circa 10-15 minuti, o finché non risultano tenere ma non troppo morbide. Utilizzando una schiumarola, togliete le pere dalla pentola e mettetele da parte. Continuate a far sobbollire l’acqua zuccherata con il limone e la cannella per ridurre lo sciroppo, facendolo addensare leggermente.

Distribuite le pere nei barattoli di vetro sterilizzati, riempiendoli fino a circa 1 cm dal bordo superiore. Versate lo sciroppo caldo nei barattoli, coprendo completamente le pere e lasciando circa 1 cm di spazio tra lo sciroppo e il bordo del barattolo.

Chiudete bene i barattoli con i coperchi sterilizzati. Per sterilizzare i barattoli e garantire una conservazione sicura, avvolgeteli singolarmente con dei canovacci puliti e metteteli in una pentola capiente. Riempite la pentola con acqua, assicurandovi che i barattoli siano completamente sommersi. Portate l’acqua a ebollizione e lasciate bollire per circa 20-30 minuti.

Una volta completata la sterilizzazione, togliete i barattoli dalla pentola e lasciateli raffreddare a temperatura ambiente. Conservate i barattoli in un luogo fresco e buio. Le pere sciroppate saranno pronte per essere gustate dopo almeno una settimana di riposo, durante la quale i sapori si amalgameranno perfettamente.

More sciroppate

Per preparare le more sciroppate, iniziate lavando 1 kg di more e asciugandole delicatamente. Preparate uno sciroppo portando a ebollizione 500 ml di acqua con 300 g di zucchero e il succo di 1 limone. Versate le more nello sciroppo bollente e lasciate cuocere per 5 minuti. Distribuite le more nei barattoli sterilizzati, riempiendoli con lo sciroppo caldo. Chiudete i barattoli e sterilizzateli in acqua bollente per 20 minuti. Lasciate raffreddare e conservate in un luogo fresco e buio. Le more sciroppate saranno pronte dopo una settimana di riposo.

Frutti di bosco sciroppati

Per preparare i frutti di bosco sciroppati, inizia lavando delicatamente 1 kg di frutti di bosco misti come fragole, more, mirtilli e lamponi, quindi asciugali accuratamente. In una pentola, porta a ebollizione 500 ml di acqua con 300 g di zucchero e il succo di 1 limone. Aggiungi i frutti di bosco allo sciroppo bollente e lascia cuocere per circa 5 minuti. Distribuisci i frutti di bosco nei barattoli sterilizzati, riempiendoli con lo sciroppo caldo. Chiudi bene i barattoli e sterilizzali in acqua bollente per circa 20 minuti. Lascia raffreddare e conserva i barattoli in un luogo fresco e buio. I frutti di bosco sciroppati saranno pronti per essere gustati dopo una settimana di riposo.

Castagne sciroppate

Questa ricetta di castagne sciroppate è un viaggio culinario che esalta i sapori autunnali in modo eccezionale. Il profumo aromatico di alloro e rosmarino si mescola armoniosamente con la dolcezza delle castagne, dando vita a un dessert irresistibile. Ideali come dolce digestivo o da accompagnare con il gelato, queste castagne sciroppate sono una prelibatezza da condividere. Qui la ricetta da seguire passo passo.

