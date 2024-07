Come fare lo yogurt greco in casa a partire da un vasetto di yogurt bianco

Fare lo yogurt greco in casa è più economico e naturale, ti basteranno pochi ingredienti e puoi realizzarlo a costi davvero contenuti. Scopriamo insieme come prepararlo a partire da un vasetto di yogurt bianco.

Lo yogurt greco è un alimento sano e genuino, che si differenzia dal comune yogurt per il sapore più aspro e la consistenza più compatta e densa, perfetta per appagare il senso di fame. Infatti, lo yogurt greco si rende perfetto per chi vuole mantenere la linea e sta seguendo una dieta equilibrata.

Perfetto, dunque, per gli spuntini estivi e adatto a preparazioni sia dolci che salate. Una volta preparato in casa, potrete usarlo per la colazione con della frutta oppure usarlo come accompagnamento per i piatti salati.

Ingredienti e preparazione

Per la preparazione prima di tutto individua un luogo caldo e buio dove lasciar riposare lo yogurt e poi assicurati che tutti gli strumenti siano ben puliti, per evitare che eventuali microbi danneggino lo yogurt.

Per la preparazione dello yogurt greco occorreranno:

1 vasetto di yogurt naturale con fermenti lattici vivi

1 litro di latte intero

1 pentola piuttosto grande

1 cucchiaio

1 mestolo

1 vecchia coperta, sciarpa o maglia di lana

1 scatola grande con coperchio

Alcuni barattoli di vetro con tappo

Il primo step consiste nel portare il latte ad ebollizione. Usa una pentola capiente per evitare che il latte trabocchi. Una volta raggiunto il punto di ebollizione, riduci la fiamma e lascialo sobbollire delicatamente per circa 10 minuti. Questo processo serve a pastorizzare il latte e ad eliminarne eventuali batteri indesiderati.

Dopo la sobbollitura, spegni il fuoco e lascia raffreddare il latte per circa 30 minuti. La temperatura ideale che il latte deve raggiungere per la fase successiva è di 40°C. Puoi usare un termometro da cucina per controllare con precisione la temperatura, assicurandoti che non scenda troppo al di sotto di 40°C per evitare di compromettere la fermentazione.

Una volta che il latte ha raggiunto la temperatura desiderata, elimina lo strato superficiale di panna che si sarà formato. Utilizza un cucchiaio per rimuoverlo delicatamente. In una piccola ciotola, diluisci lo yogurt con due cucchiai di latte tiepido, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Questo aiuterà a distribuire i batteri benefici dello yogurt in maniera uniforme nel latte.

Versa il composto di yogurt diluito nella pentola con il latte e mescola con cura per assicurarti che sia ben distribuito. Ora, con l’aiuto di un mestolo, versa il latte fermentato nei barattoli di vetro. Chiudi bene i barattoli con i loro coperchi.

Per mantenere una temperatura costante durante il processo di fermentazione, avvolgi i barattoli in un panno di lana. Questo li aiuterà a rimanere caldi e al buio, condizioni ideali per la fermentazione. Lascia riposare i barattoli in un luogo tranquillo e caldo per un periodo che va dalle 6 alle 10 ore. Più a lungo lasci fermentare lo yogurt, più sarà denso e saporito.

A questo punto, il tuo yogurt greco fatto in casa è pronto. Puoi conservarlo in frigorifero, dove si manterrà fresco per fino a una settimana

