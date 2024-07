Scopri come preparare deliziosi cubetti di ghiaccio con fiori, frutta ed erbe aromatiche

Perfetti per rinfrescare le bevande estive ma anche per renderle belle e accattivanti a livello estetico. Ecco le ricette per prepararli in casa

In estate i cubetti di ghiaccio sono un must have irrinunciabile per preparare cocktail e bevande rinfrescanti, e la cosa bella è che puoi renderli esteticamente accattivanti. Basta aggiungere fiori commestibili, frutta ed erbe aromatiche.

Colorati, freschi e originali, si rivelano ideali per un party estivo all’insegna del relax e del buongusto. Inoltre esistono vaschette che consentono di creare cubetti a forma di cuore, stella, luna e altro ancora. Sbizzarrisciti!

Cubetti di ghiaccio con fiori commestibili

Preparare dei cubetti di ghiaccio floreali è davvero semplice: seleziona diversi fiori commestibili dai colori vibranti, per esempio viole e rose, riempi la vaschetta del ghiaccio di acqua e aggiungi i petali ricavati dai fiori. Metti la vaschetta in freezer e lascia congelare.

Cubetti di ghiaccio con frutta

More, lamponi, fragole, mirtilli, sono tanti i frutti che puoi utilizzare per personalizzare i cubetti di ghiaccio. I frutti più piccoli si possono inserire interi nelle vaschette mentre se utilizzi frutta di dimensioni maggiori, dovrai prima ridurla in pezzetti.

Cubetti di ghiaccio con erbe aromatiche

Rametti di timo, rosmarino, alloro, foglie di basilico, menta, si prestano alla creazione di cubetti di ghiaccio dal sapore aromatico.

Puoi anche combinati con la frutta: il basilico si associa bene con le more, le foglie di menta vanno a braccetto con le fragole.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Leggi anche: