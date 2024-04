Questa spezia, tra le più amate in assoluto, potrebbe essere usata per curare la calvizie

Secondo recenti ricerche la cannella potrebbe essere una soluzione innovativa e naturale per combattere la calvizie grazie alle sue proprietà benefiche

Conosciamo tutti la cannella, la spezia originaria di Ceylon o della Cina utilizzata per aromatizzare i piatti, in aromaterapia o nella medicina tradizionale cinese.

In aromaterapia, la cannella è nota per le sue proprietà potenti e purificanti, e i ricercatori del Kanagawa Institute of Industrial Science and Technology in Giappone hanno recentemente scoperto che la cannella cinese potrebbe favorire la crescita dei capelli. Quindi la cannella è una nuova alleata contro la caduta dei capelli e, di conseguenza, contro la calvizie.

Lo studio

La cannella è una pianta che contiene acido cinnamico che, secondo lo studio pubblicato sulla rivista Nature, ha causato la germinazione dei follicoli piliferi nei laboratori. Nella maggior parte delle culture, i capelli e l’acconciatura sono indicatori di bellezza e le tecniche utilizzate per prevenire la caduta dei capelli sono poche o molto costose.

Dopo aver osservato che l’acido cinnamico provoca la nascita dei follicoli piliferi, i ricercatori giapponesi hanno iniziato a sviluppare un nuovo trattamento in grado di invertire la caduta dei capelli, grazie a composti naturali.

La caduta dei capelli, che porta alla calvizie, può essere un fattore di tensione emotiva in alcuni individui. Attualmente, i trattamenti per combattere la calvizie si limitano al trapianto di capelli o ai farmaci chimici. L’idea dei ricercatori sarebbe quindi quella di proporre un metodo alternativo che non sia invasivo e non chimico.

Dopo aver scoperto l’acido cinnamico, lo hanno unito con l’ossitocina, o l’ormone dell’amore. Per fare ciò, le cellule della papilla dermica sono state esposte a varie concentrazioni di acido cinnamico, variabili da 0 a 2.000 µg/mL. Dopo i test, hanno scoperto che livelli troppo elevati di acido cinnamico, da 1.000 a 2.000 µg/ml, causavano danni alle cellule.

D’altra parte, con livelli inferiori a 500 µg/mL, l’espressione dell’ossitocina e dei geni legati alla crescita dei capelli aumentava. In altre parole, la crescita del follicolo pilifero suggerisce che l’acido cinnamico potrebbe svolgere un ruolo in un futuro trattamento contro la calvizie.

Ma allora, dovremmo consumare la cannella per fermare la caduta dei capelli?

Gli scienziati hanno spiegato che la loro ricerca è solo all’inizio e che non è assolutamente necessario consumare cannella in grandi quantità. Tuttavia, consumare cannella fa bene alla salute, con moderazione, come tutti gli alimenti.

In alternativa, sappi che puoi trovare l’acido cinnamico anche in altri alimenti come agrumi, uva, cacao, spinaci o persino in tutti i cavoli (Bruxelles, cavolfiore o cavolo riccio).

Fonte: Nature

