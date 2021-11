Pasta con castagne aromatizzata alla salvia, il primo autunnale che vi conquisterà

Come preparare in poche semplici mosse la pasta con castagne e salvia per portare in tavola il profumo inebriante dell’autunno

La pasta con le castagne è una ricetta vegan autunnale e saporito, molto particolare. Si tratta di una pietanza in bianco a base di castagne e salvia, che diverrà sicuramente uno dei vostri cavalli di battaglia di questa stagione.

Di facile esecuzione, la pasta con le castagne può essere personalizzata con l’aggiunta di peperoncino nel sugo di cottura che potrà essere preparato anche in anticipo per scaldarlo poi, qualche minuto prima della mantecatura della pasta.

Tempo Preparazione: 50 minuti circa

50 minuti circa Tempo Cottura: 5 minuti circa

5 minuti circa Tempo Riposo: –

– Dosi: per 4 persone

per 4 persone Difficoltà: bassa

Come preparare la pasta con le castagne: procedimento

Lavare le castagne ed inciderle con un coltello,

metterle in una pentola, coprirle d’acqua, aggiungere anche la foglia d’alloro e cuocere per circa quarantacinque minuti,

a cottura ultimata toglierle dal fuoco, farle raffreddare un po’ e pulirle eliminando la buccia e la pellicina.

lavare ed asciugare la salvia,

sbucciare l’aglio e metterlo in una padella capiente con abbondante olio,

iniziare a soffriggere ed aggiungere le castagne e la salvia, cuocere per qualche minuto, ed aggiungere anche mezzo bicchiere d’acqua, regolare di sale, unire eventualmente anche il peperoncino,

e cuocere per cinque minuti a fuoco vivo.

Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua bollente salata e quando sarà quasi al dente scolarla ed aggiungerla nel sughetto di castagne,

terminare la cottura e mantecare aggiungendo un filo di olio aggiuntivo,