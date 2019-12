BPA: probabilmente siamo esposti al Bisfenolo A molto più di quanto abbiamo sempre pensato

Il bisfenolo A (o BPA) è una sostanza chimica pericolosa presente in molti prodotti di uso comune, ad esempio le bottiglie in plastica dura. Un nuovo studio sostiene che l’esposizione a questa sostanza potrebbe essere in realtà molto più alta di quanto si credeva in precedenza.

Abbiamo parlato più volte del bisfenolo A e dei rischi per la nostra salute dell’esposizione a questa sostanza, considerata un interferente endocrino. Alcuni studi hanno infatti collegato il BPA a un elevato rischio di problemi di fertilità e alcuni tumori ma, nonostante ciò, rimane ampiamente utilizzato per indurire la plastica, prevenire la corrosione dei metalli e rivestire la carta.

Questa sostanza si trova spesso nei rivestimenti delle lattine che contengono cibo, sulle ricevute, nelle attrezzature mediche e nelle bottiglie d’acqua di plastica dura.

Ora un nuovo studio aggiunge un tassello in più alla questione spiegando che la modalità con cui gli scienziati di solito misurano il bisfenolo A potrebbe sottovalutare drasticamente la nostra esposizione a questa sostanza chimica.

Attualmente, la nostra esposizione al BPA viene generalmente misurata utilizzando quello che è noto come metodo indiretto. Il nuovo studio, pubblicato su The Lancet Diabetes & Endocrinology, suggerisce che questo metodo potrebbe non essere accurato e riporta che una tecnica più recente riscontra invece livelli di BPA molte volte superiori a quanto ci si aspetterebbe.

Cosa ha scoperto concretamente il nuovo studio? Quando il nostro corpo è esposto al BPA, inizia a scomporre rapidamente questa sostanza. Ciò significa che la maggior parte di ciò che si trova nelle urine umane (che vengono spesso utilizzate per monitorare l’esposizione), non è lo stesso BPA. Ciò che viene trovato sono infatti i metaboliti. Fino a poco tempo fa, i ricercatori non potevano misurare direttamente quei metaboliti e l’unico modo in cui potevano determinare i livelli di esposizione nell’uomo era, indirettamente, convertendo i metaboliti in BPA.

Ma negli ultimi anni, hanno iniziato a emergere nuovi metodi diretti, in modo che “in un colpo solo, si misura il BPA e i suoi metaboliti“, afferma Roy Gerona, Ph.D., assistente professore presso la School of Medicine presso l’Università della California di San Francisco, che gestisce il laboratorio di tossicologia clinica e di biomonitoraggio ambientale dell’UCSF. Tuttavia, questi metodi non sono ancora stati ampiamente adottati.

Gerona, l’autore principale del nuovo studio, ha lavorato per anni su un metodo diretto per misurare i metaboliti del BPA. Nel nuovo studio voleva confrontare questa nuova tecnica con una simile con approccio indiretto.

Il suo team ha usato entrambe le tecniche per analizzare i campioni di urina raccolti da 29 donne in gravidanza, cinque donne non in gravidanza e cinque uomini. Il nuovo metodo diretto ha rilevato livelli di BPA quasi 19 volte superiori a quelli individuati utilizzando il metodo indiretto. E sembrava che maggiore era la concentrazione di BPA, più il metodo indiretto la sottovalutava.

“Se le conclusioni sono vere e possono essere generalizzate ad altre popolazioni, le comunità di ricerca e di regolamentazione di tutto il mondo hanno sistematicamente sottovalutato i rischi per la salute posti dal BPA, forse con un margine piuttosto ampio” ha commentato Jonathan Martin, Ph.D., un professore del dipartimento di scienze ambientali e chimica analitica dell’Università di Stoccolma, che non era coinvolto nel nuovo studio.

Ma lo stesso professore ha sollecitato anche la cautela nell’interpretazione dei risultati del nuovo studio, che è piuttosto piccolo:

“L’entità del problema mostrato qui potrebbe non essere ampiamente generalizzabile. Sto riservando il giudizio fino a quando risultati come questi possano essere replicati in altri laboratori con altri campioni”.

Ricordiamo infine che la FDA e le sue controparti in Canada e nell’Unione Europea affermano che il BPA utilizzato negli imballaggi e nei contenitori per alimenti non presenta rischi per i consumatori. Ma l’Autorità europea per la sicurezza alimentare sta attualmente rivedendo le ricerche più recenti sul BPA e potrebbe aggiornare le sue raccomandazioni nel 2020. Staremo a vedere cosa esce fuori…

