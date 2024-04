Primavera sotto le stelle, tornano le splendide Liridi

Tornano immancabili anche quest’anno le Liridi, lo sciame più bello di primavera. Attive dal 15 al 27 aprile, le meteore raggiungeranno il picco la notte tra il 21 e il 22 aprile, ma, poiché la Luna sarà quasi piena, sarà più probabile vederne qualcuna nelle ore che precedono l’alba. Prepariamo i desideri!

Teniamo pronti un po’ di desideri per il passaggio delle Liridi, lo le stelle cadenti più belle di primavera. Le meteore saranno attive dal 15 al 27 aprile, e raggiungeranno il picco la notte tra il 21 e il 22 aprile. Poiché la Luna sarà visibile per oltre il 90% (piena il 23 aprile), sarà più probabile vederne qualcuna nelle ore che precedono l’alba.

Leggi anche: Non perdiamo lo spettacolo della Luna Rosa, la splendida luna piena di primavera

Il nome Liridi, come spesso accade per gli sciami di meteore, deriva dal radiante (ovvero il punto da dove sembra che le meteore partano), situato in questo caso nella costellazione della Lira, in particolare nei pressi della stella Vega.

Come spiega l’UAI, generalmente queste stelle cadenti hanno un tasso di frequenza di 10-30 meteore/h, ma se siamo fortunati questo potrebbe arrivare anche a 180-300 meteore/h (come accadde nel 1982 nel continente americano per circa un’ora), in base al ciclo orbitale di Giove. Tempo permettendo, si intende.

Quest’anno il radiante dello sciame sarà osservabile per l’intera notte, culminando alla maggiore altezza (circa 80°) all’alba. E questo rende tutto ancora più favorevole (nella mappa il cielo del 22 aprile alle 5.30 circa).

Infatti la notte di picco, quella tra il 21 e il 22 aprile, porterà con sé una Luna quasi piena, rendendo più favorevole l’osservazione delle stelle proprio nelle ultime ore prima dell’alba, ovvero quando il radiante sarà più alto sull’orizzonte.

Ricordiamo inoltre che proprio il 21 aprile sarà al perielio la splendida cometa 12P/Pons-Brooks e che in questi giorni, per questo, potrebbe essere visibile a occhio nudo.

Leggi anche: La splendida cometa 12P/Pons-Brooks sta per raggiungere il perielio, tra poco visibile anche a occhio nudo

Prepariamo i desideri!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: UAI / UAI meteore

Leggi anche: