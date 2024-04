La splendida cometa 12P/Pons-Brooks sta per raggiungere il perielio, tra poco visibile anche a occhio nudo

Sta per arrivare “vicino a noi”: il prossimo 21 aprile la cometa 12P Pons/Brooks sarà al perielio (il punto della sua orbita più vicino al Sole), raggiungendo in questi giorni magnitudo 6. Potrebbe già essere già visibile a occhio nudo nelle ore serali (tempo permettendo). Occhi al cielo!

La “seguiamo” da tempo e sta per arrivare: il prossimo 21 aprile la cometa 12P Pons/Brooks sarà al perielio (il punto della sua orbita più vicino al Sole), raggiungendo in questi giorni magnitudo 6. In queste condizioni potrebbe essere visibile anche a occhio nudo nelle prime ore serali (tempo permettendo).

Come spiega l’UAI, la cometa fu scoperta il 21 luglio 1812 dall’astronomo francese Jean-Louis Pons e riscoperta da William R. Brooks nel 1883. L’oggetto celeste è in particolare una cometa periodica che in questa quarta apparizione ha un periodo di 71,2 anni.

Il 21 aprile 2024 arriverà al perielio a 0,78 UA dal Sole e il massimo avvicinamento alla Terra il 2 giugno 2024 a 1,55 UA. La sua massima luminosità è proprio ora, aprile 2024, quando potrebbe raggiungere la magnitudine 6.

Il primo passaggio “ravvicinato” è stato lo scorso 12 marzo, ma la visione era possibile in realtà sono in diretta streaming. Ora potremmo vederla anche a occhio nudo, nelle primissime ore serali, sull’orizzonte a ovest.

La cometa raggiungerà invece la minima distanza dalla Terra il prossimo 2 giugno.

Fonte: UAI

