Guarda l’eclissi totale di Sole come si vede dallo spazio: il video fatto dagli astronauti dell’ISS è mozzafiato

Il 2024 ha regalato un'eccezionale eclissi solare totale visibile dall'ISS, attraversando il Nord America: gli astronauti e scienziati hanno catturato immagini mozzafiato e condotto ricerche significative sul fenomeno

Gli astronauti presenti sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno avuto il privilegio di assistere in prima fila all’eclissi solare di lunedì 8 aprile 2024. Durante questo fenomeno, hanno avuto l’opportunità di fotografare scene spettacolari. Mentre la totalità dell’ombra lunare avanzava, è stato possibile vedere come la costa nord-orientale degli Stati Uniti e alcune aree del Canada venivano avvolte dalle tenebre. Questa rara occasione è stata osservata attentamente dai sette membri dell’equipaggio, che si trovavano a bordo dell’ISS in orbita a circa 420 Km di altezza dalla superficie terrestre.

L’eclissi totale ha iniziato il suo percorso dalla costa del Pacifico del Messico, attraversando gli Stati Uniti da Texas a Maine, per poi concludersi oltre la costa atlantica del Canada. Questo evento ha offerto una rara opportunità di osservazione attraverso un’ampia fascia di totale oscurità, chiamata la “zona di totalità”, dove l’ombra della Luna copre completamente il Sole per un breve periodo​.

L’esperienza di Expedition 71

I membri dell’equipaggio della Expedition 71 hanno avuto l’eccezionale opportunità di seguire da vicino il percorso dell’ombra, o umbra, lunare che ha oscurato parti del Quebec, del New Brunswick e dello stato americano del Maine. Questo momento ha avuto una durata effimera poiché la Stazione Spaziale Internazionale si muove rapidamente nello Spazio, viaggiando a una velocità di 28.000 Km/h, il che ha fatto sì che l’ombra scomparisse in breve tempo.

A bordo si trovavano gli astronauti della NASA Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps e Tracy Dyson, e i cosmonauti russi Oleg Kononenko, Nikolai Chub e Alexander Grebenkin. Questo gruppo internazionale ha avuto la fortuna di documentare l’evento attraverso fotografie che mostrano l’ombra della Luna mentre copriva le regioni menzionate. Oltre alle immagini acquisite dalla ISS, anche altri satelliti, come quelli del programma Starlink, hanno potuto catturare immagini simili, contribuendo così ad arricchire la documentazione visiva di questo eclissante incontro celeste.

Fonte: NASA

