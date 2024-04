Non perdiamo lo spettacolo della Luna Rosa, la splendida luna piena di primavera

Dopo aver ammirato (purtroppo solo in streaming) l’eclissi totale di Sole, torna a farci sognare la Luna. Il prossimo 23 aprile, tempo permettendo, splenderà infatti la Luna Rosa, la luna piena di primavera. Non manchiamo!

Dopo il Sole con la sua splendida eclissi, a farci sognare torna la Luna. Il prossimo 23 aprile, tempo permettendo, splenderà infatti la Luna Rosa, la luna piena di primavera. Da non perdere!

La Luna piena di aprile, attesa quest’anno il 23 del mese, è chiamata Luna rosa nella tradizione americana, ma il colore del nostro satellite, come diciamo sempre, non cambierà affatto: il nome di Full Pink Moon (Luna piena rosa) deriva infatti dall’abbondanza di muschio phlox, un piccolo fiore rosa comune che in genere inizia a diffondersi sul terreno all’inizio della primavera.

Anche altri nomi di questo plenilunio rimandano alla primavera che inizia ora a sbocciare: la tribù Comanche, per esempio, la chiamava Luna nuova di primavera, e per entrambe le tribù Tlingit e Sioux era la Luna che sboccia.

Come riporta l’UAI, il nostro satellite sarà in realtà tecnicamente in fase di piena il 24 aprile alle all’1.49 ora italiana, ma il 23, dopo il tramonto, sarà già spettacolo (nella mappa il cielo del 23 aprile alle 23.30 circa).

Tutti pronti!

