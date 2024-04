Cos’è questo misterioso oggetto immortalato dalla NASA sulla Luna?

Come il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA ha immortalato il satellite lunare Danuri in un'incredibile serie di fotografie durante un passaggio ad alta velocità: un esempio di precisione tecnologica e collaborazione internazionale

Siete mai stati curiosi di sapere cosa succede quando due satelliti si incrociano in orbita attorno alla Luna? Come si fa a catturare un’immagine nitida di un oggetto che si muove a velocità superiori agli 11.000 chilometri all’ora? Queste sono le sfide che il team del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA ha affrontato e superato con successo, immortalando il satellite Danuri dell’Istituto di Ricerca Aerospaziale della Corea del Sud in un evento spaziale di precisione senza precedenti.

Questo incontro ravvicinato è avvenuto mentre i due veicoli spaziali procedevano in orbite quasi parallele, ma in direzioni contrarie, nei giorni 5 e 6 marzo 2024. La precisione nella sincronizzazione di questo evento ha permesso di ottenere immagini dettagliate nonostante la grande velocità relativa di 3,2 km/s (11.500 km/h).

Tecnologia e tecniche di ripresa in condizioni estreme

Per catturare con successo le immagini di Danuri, il team del LRO presso il Goddard Space Flight Center della NASA ha dovuto calcolare con estrema accuratezza sia il tempo che il luogo esatto per scattare le foto. Durante tre orbite specifiche, la fotocamera ad angolo stretto del LRO, parte dell’apparato fotografico LROC, ha avuto l’opportunità di fotografare Danuri mentre si trovava a una distanza adeguata. Nonostante un tempo di esposizione di soli 0,338 millisecondi, le immagini risultano dilatate fino a 10 volte la dimensione reale di Danuri a causa della velocità relativa tra i due corpi celesti.

In orbita dalla fine del 2022, Danuri rappresenta il primo satellite lunare sudcoreano e segna un punto di riferimento significativo per la ricerca aerospaziale del paese. La riuscita di queste operazioni di fotografia non solo dimostra l’abilità tecnica dei team coinvolti ma anche l’importanza crescente della cooperazione internazionale nello studio e nell’esplorazione dello spazio.

