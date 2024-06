Europei di atletica, un’altra pioggia di medaglie d’oro per i nostri azzurri! Doppietta oro – argento nei 100 metri (e Jacobs è di nuovo Campione d’Europa)

Incredibili azzurri agli Europei di atletica: doppietta nei 100 metri Jacobs – Ali, oro nei 110 metri ostacoli e nel lancio del peso. Leonardo Fabbri conquista l’oro nel getto del peso con la misura di 22,45 metri, mentre trionfa anche Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli con 13”05, il nuovo record italiano e la miglior prestazione europea del 2024

Un’altra incredibile giornata tinge di azzurro i cieli di Roma: agli Europei di atletica arriva la straordinaria doppietta Jacobs-Ali nei 100 metri e altri due immensi ori per l’Italia: Leonardo Fabbri conquista l’oro nel getto del peso con la misura di 22,45 metri, mentre trionfa anche Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli con 13”05, il nuovo record italiano e la miglior prestazione europea del 2024.

Marcell Jacobs, con questa vittoria, si conferma Campione d’Europa, dopo l’oro conquistato nel 2022.

Leggi anche: Jacobs non è una meteora, è campione d’Europa! Grazie Marcell per aver fatto ammutolire finalmente i leoni da tastiera

𝙔𝘼𝘽𝘽𝘼-𝘿𝘼𝘽𝘽𝘼-𝘿𝙊𝙊 🇮🇹

Leonardo Fabbri takes the gold medal and the new championships record! 𝟮𝟮.𝟰𝟱𝗺 💥

📸 @EuroAthletics via Getty Images #Roma2024 #GenerationRoma2024 pic.twitter.com/Soxo7x85Xm

— Roma2024 European Athletics Championships (@earoma2024) June 8, 2024