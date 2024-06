Europei di atletica, l’Italia inizia alla grande con due ori e due argenti

Roma si colora di azzurro agli Europei di atletica: al secondo giorno di gare, l’Italia ha già due ori e due argenti, con la doppietta Palmisano-Trapletti, rispettivamente oro e argento, nella 20km di marcia l’oro di Nadia Battocletti nei 5mila e l’argento della 4x400 mista

Grandiosi Azzurri! Agli Europei di atletica in corso a Roma dal 6 giugno, l’Italia ha già due ori e due argenti, con la doppietta Palmisano-Trapletti, rispettivamente oro e argento, nella 20km di marcia, l’oro di Nadia Battocletti nei 5mila e l’argento della 4×400 mista.

E la serata è trionfale per l’atletica italiana – si legge sul comunicato ufficiale – oro e argento per Antonella Palmisano e Valentina Trapletti nella finale di marcia 20km, la staffetta 4×400 azzurra chiude seconda davanti all’Olanda di Femke Bol, poi lo straordinario oro di Nadia Battocletti nei 5.000 metri

Antonella Palmisano è una conferma: dopo tante medaglie, tra cui lo straordinario oro alle Olimpiadi di Tokyo, si conferma l’atleta da battere nella marcia.

Ma non è solo lei a farci (di nuovo) sognare, questi Europei stanno iniziando alla grande e ci ricordano quanti sport esistono, regalano successi ed emozioni, e meritano di essere celebrati.

Oggi altre sfide vedranno altri connazionali in prima linea: alle finali del getto del peso Leonardo Fabbri e del salto in lungo Mattia Furlani, ma anche Marcell Jacobs e Chituru Ali per i 100 metri e Francesco Fortunato che proverà a eguagliare le colleghe nella finale della marcia 20km maschile, mentre Lorenzo Simonelli spera nel podio dei 100 metri ostacoli.

Forza Azzurri!

