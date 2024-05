Longevity pilates: cos’è, come si pratica e quali sono i benefici

Il longevity pilates è una disciplina nuova che nasce dal pilates matwork. Scopriamo come si pratica, i benefici e le eventuali controindicazioni.

Negli ultimi anni, il Pilates ha acquisito una crescente popolarità come metodo per migliorare la forza, la flessibilità e la postura. Tuttavia, un nuovo approccio noto come Longevity Pilates sta attirando l’attenzione per i suoi benefici specifici legati al benessere e alla longevità.

In questo articolo, esploreremo cos’è il Longevity Pilates, come si differenzia dal Pilates tradizionale e quali vantaggi offre per la salute e il benessere a lungo termine.

Longevity pilates: cos’è

Il Longevity Pilates è stato ideato da Laura Puccini, trainer, insegnante certificata di yoga e pilates, e ideatrice del metodo Longevity Pilates. Questo va oltre il semplice potenziamento muscolare e la flessibilità, poiché integra un approccio che include anche il lavoro sulle articolazioni.

Questo metodo si concentra sull’ottimizzazione della salute articolare attraverso esercizi mirati che favoriscono la mobilità, la stabilità e il corretto allineamento delle articolazioni.

Uno degli elementi distintivi del Longevity Pilates è l’attenzione dedicata alla prevenzione delle lesioni articolari e al mantenimento della salute articolare nel lungo termine. Gli esercizi sono progettati per rafforzare i muscoli stabilizzatori delle articolazioni, migliorare la gamma di movimento e promuovere la corretta biomeccanica durante l’esecuzione dei movimenti.

Inoltre, il Longevity Pilates può includere esercizi specifici per alleviare la rigidità articolare, ridurre l’infiammazione e migliorare la circolazione sanguigna nelle articolazioni, contribuendo così a mantenere la flessibilità e la funzionalità articolare nel corso degli anni.

Questo approccio integrato al Pilates non solo favorisce un migliore benessere fisico nel presente, ma mira anche a prevenire problemi articolari e muscoloscheletrici che potrebbero insorgere con l’invecchiamento, consentendo alle persone di godere di una vita attiva e senza dolore per più tempo.

Come si svolge una lezione di longevity pilates

Durante la pratica del Longevity Pilates, viene dedicata una parte aggiuntiva di 20-25 minuti che completa la lezione di matwork, al Pilates a corpo libero. Questa integrazione si concentra sull’attivazione profonda delle articolazioni, spesso rigide e infiammate. Si inizia con un riscaldamento che include movimenti fluidi e mirati su tutte le principali articolazioni del corpo, comprese quelle meno sollecitate come le dita dei piedi.

Successivamente, si passa alla componente Longevity, che include un approfondimento sui principi base del Pilates seguito da esercizi mirati alla mobilità della colonna vertebrale e all’attenzione sulle spalle, oltre a torsioni, flessioni ed estensioni in tutti i piani di movimento. Questa sequenza favorisce un’attivazione completa a livello di termoregolazione e lubrificazione articolare e muscolare.

La lezione prosegue poi con il matwork classico, con o senza l’uso di piccoli attrezzi come il fitness circle, la pallina soffice o le bande elastiche.

Benefici del longevity pilates

Il Longevity Pilates offre una serie di benefici significativi per la salute e il benessere a lungo termine:

migliora la mobilità articolare : gli esercizi specifici mirano a migliorare la flessibilità e la mobilità delle articolazioni, contribuendo a prevenire la rigidità e l’infiammazione.

: gli esercizi specifici mirano a migliorare la flessibilità e la mobilità delle articolazioni, contribuendo a prevenire la rigidità e l’infiammazione. potenzia i muscoli : il Longevity Pilates promuove il potenziamento muscolare, che aiuta a sostenere le articolazioni e a prevenire lesioni legate agli squilibri muscolari.

: il Longevity Pilates promuove il potenziamento muscolare, che aiuta a sostenere le articolazioni e a prevenire lesioni legate agli squilibri muscolari. migliora la biomeccanica : gli esercizi incentrati sull’allineamento corretto del corpo migliorano la postura e la biomeccanica, riducendo il rischio di dolore cronico e di lesioni.

: gli esercizi incentrati sull’allineamento corretto del corpo migliorano la postura e la biomeccanica, riducendo il rischio di dolore cronico e di lesioni. previene le lesioni : l’attenzione dedicata al rafforzamento dei muscoli stabilizzatori delle articolazioni contribuisce a prevenire lesioni e problemi muscoloscheletrici nel tempo.

: l’attenzione dedicata al rafforzamento dei muscoli stabilizzatori delle articolazioni contribuisce a prevenire lesioni e problemi muscoloscheletrici nel tempo. migliora l’invecchiamento : grazie al focus sulla mobilità, sulla forza e sulla postura corretta, il Longevity Pilates favorisce un invecchiamento attivo e una migliore qualità della vita nel lungo termine.

: grazie al focus sulla mobilità, sulla forza e sulla postura corretta, il Longevity Pilates favorisce un invecchiamento attivo e una migliore qualità della vita nel lungo termine. aumenta la consapevolezza corporea: il metodo incoraggia una maggiore consapevolezza del proprio corpo e dei suoi movimenti, permettendo agli individui di sviluppare una migliore gestione del proprio benessere fisico.

Chi può praticare longevity pilates?

Il Longevity Pilates è adatto a persone di tutte le età e livelli di fitness. È particolarmente benefico per coloro che desiderano migliorare la loro salute articolare, la mobilità e la forza nel lungo termine.

Questo metodo può essere adattato alle esigenze e alle capacità individuali, rendendolo accessibile sia a principianti che a praticanti esperti di Pilates. Inoltre, il Longevity Pilates può essere modificato per adattarsi a condizioni fisiche specifiche o a limitazioni, rendendolo adatto anche a persone con problemi articolari o muscoloscheletrici.

In ogni caso, è consigliabile consultare un medico prima di iniziare qualsiasi nuovo programma di esercizio, specialmente se si hanno particolari condizioni di salute o preoccupazioni.

Longevity pilates: controindicazioni

Sebbene il Longevity Pilates offra numerosi benefici per la salute, ci sono alcune controindicazioni da considerare:

Lesioni acute : le persone con lesioni acute dovrebbero evitare esercizi che potrebbero aggravare il loro stato. È consigliabile attendere che le lesioni guariscano completamente prima di iniziare un programma di Pilates.

: le persone con lesioni acute dovrebbero evitare esercizi che potrebbero aggravare il loro stato. È consigliabile attendere che le lesioni guariscano completamente prima di iniziare un programma di Pilates. Condizioni mediche gravi : in caso di gravi condizioni mediche è consigliabile consultare un medico prima di praticare il Longevity Pilates. Queste condizioni possono includere malattie cardiovascolari, problemi ortopedici gravi, problemi neurologici o altre condizioni mediche complesse.

: in caso di gravi condizioni mediche è consigliabile consultare un medico prima di praticare il Longevity Pilates. Queste condizioni possono includere malattie cardiovascolari, problemi ortopedici gravi, problemi neurologici o altre condizioni mediche complesse. Dolore persistente : se si sperimenta dolore persistente durante o dopo la pratica del Pilates, è importante interrompere gli esercizi e consultare un professionista della salute per determinare la causa del dolore e ricevere un trattamento adeguato.

: se si sperimenta dolore persistente durante o dopo la pratica del Pilates, è importante interrompere gli esercizi e consultare un professionista della salute per determinare la causa del dolore e ricevere un trattamento adeguato. Gravidanza : anche se il Pilates può essere adattato per le donne in gravidanza, è importante consultare un medico prima di iniziare qualsiasi nuovo programma di esercizio durante la gravidanza e assicurarsi di seguire le linee guida appropriate.

: anche se il Pilates può essere adattato per le donne in gravidanza, è importante consultare un medico prima di iniziare qualsiasi nuovo programma di esercizio durante la gravidanza e assicurarsi di seguire le linee guida appropriate. Flessibilità limitata: le persone con flessibilità limitata o problemi di ipermobilità dovrebbero lavorare con un istruttore qualificato per adattare gli esercizi in modo appropriato e evitare di forzare eccessivamente le articolazioni.

In generale, è consigliabile consultare il proprio medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio, specialmente se si hanno condizioni specifiche preesistenti. Un istruttore qualificato può anche fornire modifiche e adattamenti degli esercizi per soddisfare le esigenze individuali.

