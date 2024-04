Pilates al muro: le 10 migliori lezioni GRATIS su YouTube di Wall Pilates

Il pilates al muro è una disciplina divenuta molto popolare sui social, e non solo. Scopriamo quali sono le migliori video lezioni di wall pilates gratis su YouTube, che puoi fare comodamente a casa quando vuoi.

Il Pilates al muro potrebbe essere proprio l’allenamento ideale da fare a casa, non solo è una routine di fitness adatta ai principianti, ma è anche a basso impatto. In più, ti permette di rafforzare e tonificare i muscoli, non richiede molto spazio e attrezzature fitness particolari.

Questo nuovo tipo di allenamento ha coinvolto gran parte degli appassionati di Pilates, che hanno trovato un modo per migliorare e rendere l’allenamento ancora più efficace e semplice, poiché il Wall Pilates include l’uso di un muro che consente di modificare l’intensità di ciascun esercizio in base alle tue abilità ed esigenze.

I fan del Wall Pilates affermano che questa nuova disciplina ha gli stessi benefici di una lezione di Pilates con il Reformer, ma a differenza di quest’ultimo è molto più economico e accessibile.

Cos’è il Wall Pilates e quali sono i suoi benefici

Durante il Wall Pilates, eseguirai essenzialmente gli stessi esercizi tradizionali di Pilates – come la posa del ponte o The Hundred – con l’assistenza di un muro, che imita la barra per i piedi utilizzata nelle lezioni di Pilates Reformer.

Premendo i piedi contro il muro, mentre esegui diversi esercizi, puoi aggiungere resistenza a ogni movimento, il che può aiutarti ad aumentare la forza, l’equilibrio e la flessibilità articolare e muscolare.

Nel Pilates, l’unica resistenza che hai davvero è la forza di gravità. Usando un muro per la resistenza statica, puoi effettivamente esercitare più forza, andando a migliorare di conseguenza l’equilibrio, la forza e il controllo.

Oggi il Wall Pilates o Pilates al muro è divenuto molto popolare soprattutto grazie ai social media, dove possiamo trovare diversi esercizi di pilates al muro e trainer che sponsorizzano questo tipo di disciplina.

10 lezioni GRATIS su YouTube di Wall Pilates

Se hai intenzione di avvicinarti a questa disciplina, sappi che non devi essere per forza un esperto di Pilates; infatti, online puoi trovare tantissimi video gratuiti per seguire un allenamento di Pilates al muro.

Di seguito troverai le 10 migliori lezioni gratis su YouTube di Wall Pilates.

Rachel’s Fit Pilates

Il primo video gratis su YouTube di Wall Pilates che ti consigliamo di seguire è della fitness influencer Rachel’s Fit Pilates. Si tratta di un allenamento per principianti di pilates a muro, che include suggerimenti per aiutarti a ottenere il massimo dagli esercizi. Puoi ripetere questo allenamento ogni giorno, tuttavia, il modo migliore per aumentare la forza è aggiungere pesi alla caviglia. Sul canale Rachel’s Fit Pilates puoi trovare tutta la challenge di 28 giorni di Wall Pilates, per allenarti un intero mese e vedere il tuo corpo cambiare.

Jenna Collins Fitness

Il secondo video YouTube gratis di Pilates al muro è di Jenna Collins Fitness, e si tratta di un allenamento di Pilates a muro pensato e ideato per principianti e della durata di soli 10 minuti! Questo allenamento è stato progettato per chi è davvero alle prime armi o riprende ad allenarsi dopo un lungo periodo di stop; infatti, include esercizi a basso impatto, semplici ma altamente efficaci.

Jessica Valant Pilates

Altro video per un allenamento di Pilates Wall efficace è quello di Jessica Valant Pilates, che ci propone una lezione di 15 minuti per principianti di Pilates con il muro per tutto il corpo. Il muro, in questo caso, fornisce supporto e assistenza durante tutto l’allenamento ed è ottimo per tutti i livelli di fitness oltre a poter essere svolto ovunque.

Pilates con Georgiana

Se stai cercando un allenamento di pilates al muro di 30 minuti, allora ti consigliamo il video di Pilates con Georgiana. Si tratta di una sequenza di esercizi di Pilates svolti alla parete che ti permetterà di percepire il tuo corpo, aumentare la mobilità delle anche, rinforzare i muscoli della schiena e aumentare la flessibilità in generale.

Callie Jardin

Un altro video che ti consigliamo di guardare e inserire nella tua routine di allenamento a casa di Pilates è quello di Callie Jardin. Questo allenamento è adatto per principianti ed è perfetto per chi è alle prime armi con il Pilates e non richiede alcuna attrezzatura. Trova un muro e prova questo allenamento di Pilates per principianti di 10 minuti!

Trifecta Pilates

Se sei alla ricerca di un allenamento di una durata media, allora questo video di Trifecta Pilates della durata di 20 minuti è perfetto per te. Anche in questo caso si tratta di un allenamento efficace e semplice al tempo stesso, che puoi eseguire ovunque e senza l’ausilio di specifiche attrezzature fitness.

Pilates on Demand With Lindsay

Questo video del canale Pilates on Demand with Lindsay è perfetto per i principianti, perché propone un allenamento di Pilates a muro in piedi della durata di 15 minuti. Il workout ha come obiettivo quello di coinvolgere diversi distretti muscolari di tutto il tuo corpo, senza l’utilizzo di attrezzature e sfruttando esclusivamente la resistenza del muro. L’obiettivo è migliorare la flessibilità e l’equilibrio.

Renée Mowat

Se ami il Pilates non puoi non seguire il canale di Renée Mowat che vanta più di 170.000 iscritti. Il video che ti proponiamo di wall pilates fa parte di una challenge di allenamento di 28 giorni di Pilates al muro. L’allenamento è stato pensato per tutti, è a corpo libero e comprende movimenti semplici per aumentare forza e flessibilità.

I Love Pilates Arese

Il canale I Love Pilates Arese è uno dei più popolari e seguiti in Italia dagli amanti del Pilates e del fitness in generale. Il video di Pilates al muro che ti proponiamo oggi è una sequenza Total Body di Pilates a parete, il cui scopo è migliorare la stabilità, aumentare l’intensità e il rinforzo muscolare senza sfidare troppo l’equilibrio, grazie proprio alla presenza costante del muro che offre sostegno.

Tiziana Fitness Style

Ultimo video di Pilates al muro, ma non per importanza, è del canale di Tiziana Fitness Style che propone un workout completo di esercizi di Pilates al muro ideali per rafforzare i muscoli delle gambe e degli addominali, migliorare la flessibilità e la postura, e ridurre lo stress e la tensione muscolare. Questo allenamento è adatto a tutti i livelli di fitness e può essere eseguito comodamente a casa, senza il supporto di attrezzature specifiche.

Se ti abbiamo incuriosito, non ti resta che scegliere tra uno di questi video di Pilates al muro e iniziare ad allenarti nella comodità di casa!

