Stitichezza: 5 abitudini da mettere in pratica subito per una corretta evacuazione al mattino (anche in vacanza)

Andare in bagno al mattino è un ottimo modo per iniziare la giornata, ma cosa fare quando questa non è una nostra abitudine? Ecco alcuni consigli utili soprattutto se soffri di stitichezza

Soffri di stitichezza? Una corretta evacuazione delle feci è fondamentale per il benessere del nostro intestino e, più in generale, del nostro organismo: è il modo che il nostro corpo ha per liberarsi di tutto ciò che non gli serve – tossine comprese.

Non è una regola fissa, ma riuscire a liberarsi delle feci presenti nell’intestino al mattino, prima di dare avvio alla propria giornata, è un’abitudine sana che andrebbe conquistata e mantenuta nel tempo.

Purtroppo, però, trasferte, cattive abitudini alimentari, uno stile di vita sedentario e disidratazione possono rendere difficile questo processo. Cosa fare allora? Esistono dei “trucchi” che possono favorire la nostra evacuazione quotidiana e migliorare la qualità della nostra vita? Ecco i nostri cinque consigli da usare anche in vacanza dove il problema solitamente si acuisce.

Bere molto

Un’idratazione abbondante e frequente apporta moltissimi benefici al nostro organismo – fra questi, facilita l’evacuazione delle feci poiché le rende più morbide.

Se non siamo abituati a bere, le feci diventano sempre più secche, dure e voluminose, e il loro passaggio nell’intestino si complica sempre di più; inoltre, l’espulsione delle feci dure può provocare anche la comparsa di emorroidi.

Fare movimento

Per favorire e aiutare la mobilità intestinale, è importante fare movimento: uno stile di vita molto sedentario, infatti, porta le feci a “stanziare” nell’intestino e rende la loro evacuazione faticosa e dolorosa.

L’allenamento fisico di qualsiasi natura, oltre a limitare il rischio di morte precoce e di insorgenza di molte patologie, può alleviare anche la stitichezza aiutando scorie e tossine a viaggiare più rapidamente attraverso l’intestino crasso.

Non c’è bisogno di fare allenamenti degni di un campione olimpionico per rimettere in modo il nostro intestino – basta anche una semplice passeggiata di mezz’ora al giorno.

Mangiare fibre

Cibi processati e realizzati con farine raffinate possono essere molto appaganti per la nostra gola, ma sono alla base di molti problemi di salute – fra questi la stitichezza.

Chi ha difficoltà a espellere le feci dovrebbe integrare nella propria alimentazione frutta e verdura di stagione, ma anche legumi, cereali integrali e frutta secca: si tratta di alimenti ricchi di fibre, che facilitano il transito delle feci nell’intestino.

Consumare semi oleosi

Anche i semi oleosi, oltre a garantirci un corretto apporto di acidi grassi Omega3, sono un ottimo rimedio naturale per la stitichezza e per favorire una corretta evacuazione delle feci.

A questo scopo, possiamo ricorrere ai semi di lino, facilmente reperibili ormai anche al supermercato. Mettiamo un cucchiaio di semi a “riposare” in una tazza d’acqua tiepida per tutta la notte: durante questo tempo, i semi renderanno l’acqua un gel che al mattino potremo bere per favorire la mobilità intestinale.

Se non amiamo la consistenza gelatinosa dei semi in acqua, possiamo introdurre nella nostra dieta altri tipi di semi oleosi – come quelli di chia o di girasole, utilizzandoli per arricchire il porridge, l’insalata o lo yogurt della merenda.

Fare un massaggio addominale

L’ultimo consiglio per favorire una corretta evacuazione consiste in una stimolazione meccanica. Se abbiamo difficoltà a liberarci dalle feci, il nostro addome potrebbe apparire gonfio e duro al tocco.

Massaggiarsi la pancia, premendo con le dita nei punti in cui avvertiamo maggiore durezza, può aiutare ad alleviare la stitichezza e rendere i movimenti intestinali molto più frequenti, spingendo le feci attraverso il colon.

