Questa è l’esatta quantità di tazzine di caffè che non devi superare (se soffri di ipertensione grave)

Una recente ricerca ha studiato gli effetti del caffè sulle persone affette da ipertensione, rilevando che coloro con pressione sanguigna alta sono più a rischio di sviluppare malattie cardiache

Bere due o più tazze di caffè al giorno può raddoppiare il rischio di morte per malattie cardiovascolari tra le persone con pressione alta grave (160/100 mm Hg o superiore), secondo una ricerca pubblicata sul Journal of the American Heart Association.

Lo studio ha anche rilevato che una tazza di caffè e il consumo giornaliero di tè verde non aumentano il rischio di morte correlata a malattie cardiovascolari a nessuna misurazione della pressione sanguigna, sebbene entrambe le bevande contengano caffeina.

Precedenti ricerche avevano scoperto che una tazza di caffè al giorno può prevenire attacchi di cuore o ictus in individui sani. Inoltre, studi separati avevano suggerito che bere caffè regolarmente può ridurre il rischio di sviluppare malattie croniche, come il diabete di tipo 2 e alcuni tipi di cancro, può aiutare a controllare l’appetito e a ridurre il rischio di depressione, anche se non è chiaro se questo effetto derivi dalla caffeina o da qualcos’altro presente nel caffè.

Troppo caffè, al contrario, può aumentare la pressione sanguigna e portare ad ansia, palpitazioni cardiache e difficoltà a dormire.

Leggi anche: Bere caffè ti allunga la vita: ecco quante tazzine assumere ogni giorno per ridurre infarti e problemi al cuore

Lo studio

I ricercatori hanno classificato la pressione sanguigna in cinque categorie: ottimale e normale (meno di 130/85 mm Hg); alto normale (130-139/85-89 mm Hg); ipertensione di grado 1 (140-159/90-99 mmHg); grado 2 (160-179/100-109 mmHg); e grado 3 (superiore a 180/110 mm Hg).

In questo studio le misurazioni della pressione arteriosa nei gradi 2 e 3 sono state considerate ipertensione grave.

I partecipanti allo studio includevano più di 6.570 uomini e più di 12.000 donne, di età compresa tra 40 e 79 anni all’inizio della ricerca.

I partecipanti hanno fornito dati attraverso esami sanitari e questionari autosomministrati per valutare lo stile di vita, la dieta e la storia medica.

Durante quasi 19 anni di follow-up (fino al 2009), sono stati documentati 842 decessi per cause cardiovascolari. L’analisi dei dati per tutti i partecipanti ha rilevato che:

bere due o più tazze di caffè al giorno era associato a un rischio doppio di morte per malattie cardiovascolari nelle persone la cui pressione sanguigna era pari o superiore a 160/100 mm Hg rispetto a coloro che non bevevano caffè.

bere una tazza di caffè al giorno non è stato associato ad un aumento del rischio di morte per malattie cardiovascolari in nessuna categoria di pressione sanguigna.

il consumo di tè verde non è stato associato a un aumentato rischio di mortalità per malattie cardiovascolari in nessuna categoria di pressione sanguigna.

Questi risultati possono supportare l’affermazione secondo cui le persone con grave ipertensione dovrebbero evitare di bere troppo caffè, poiché le persone con ipertensione grave sono più suscettibili agli effetti della caffeina.

La ricerca ha diversi limiti: il consumo di caffè e tè è stato auto-riportato; la pressione sanguigna è stata misurata in un unico punto, che non ha tenuto conto dei cambiamenti nel tempo; e la natura osservazionale dello studio non ha potuto tracciare una connessione diretta di causa ed effetto tra il consumo di caffè e il rischio di malattie cardiovascolari tra le persone con grave ipertensione.

Sono necessari ulteriori studi, hanno affermato i ricercatori, per saperne di più sugli effetti del consumo di caffè e tè verde nelle persone con ipertensione e per confermare gli effetti del consumo di caffè e tè verde anche in altri paesi.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: ScienceDaily

Ti potrebbe interessare: