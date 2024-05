Insalate estive: non solo lattuga, ecco 20 ricette facili, fresche e salutari

Scopri 20 ricette facili, fresche e salutari per insalate estive senza lattuga. Idee gustose e nutrienti per rendere le tue giornate estive ancora più deliziose.

Le insalate estive sono fresche, salutari e facili da preparare, soprattutto se scegliamo ingredienti leggeri e di stagione e i condimenti adatti. Grazie alle insalate estive possiamo portare in tavola piatti sempre diversi sia a pranzo che a cena con ricette veloci da gustare.

Possiamo preparare delle insalate estive a base di cereali, come il riso, il farro o il miglio, ma anche insalate estive che vedono protagonisti ortaggi o legumi, come l’insalata di ceci, l’insalata di patate o la panzanella al cocomero.

Con questa raccolta di ricette per preparare in casa le insalate estive avrete a disposizione davvero tante idee da sperimentare in cucina per variare il menù.

Insalata depurativa

Durante le vacanze possiamo dedicarci a qualche momento di relax e a prenderci cura di noi anche attraverso l’alimentazione ad esempio preparando una salutare insalata depurativa con ingredienti di stagione.

Insalata di riso

L’insalata di riso è un piatto irrinunciabile sulla tavola dell’estate. È davvero facile da preparare e la potrete personalizzare con i condimenti che preferite dando la preferenza a cibi salutari e di stagione.

Insalata di pasta

Un’altra ricetta tipicamente estiva è l’insalata di pasta o pasta fredda che potrete preparare anche in versione senza glutine scegliendo della pasta gluten-free, ad esempio la pasta di mais, di quinoa o di grano saraceno.

Insalata di cereali

Non solo insalata di riso, potrete preparare in casa l’insalata di cereali che preferite scegliendo un ingrediente alternativo, ad esempio l’orzo, il farro o l’avena, da abbinare agli ortaggi di stagione.

Insalata in barattolo

L’insalata in barattolo ultimamente va di moda soprattutto perché è comoda da portare in ufficio e per il pranzo al sacco ad esempio durante una gita o un pic nic. La potrete preparare in mille modi diversi con gli ingredienti estivi.

Insalata di patate

Se vi piacciono le patate durante l’estate non potrete rinunciare a preparare una gustosa insalata di patate da condire con le erbe aromatiche tipiche dell’estate, come il basilico e il prezzemolo, e con le salse fatte in casa.

Insalata di alghe e cetrioli

L’insalata di alghe wakame e cetrioli è una portata tipica dei ristoranti giapponesi, forse vi sarà già capitato di assaggiare questo piatto a base di alghe cetrioli e sesamo. È facilissimo da preparare in casa, non vi resta che sperimentare.

Insalata russa

L’insalata russa è di certo molto fresca ma nella versione originale non è leggerissima. Per renderla light potrete condire l’insalata russa con lo yogurt, anche vegetale, o con la maionese vegan fatta in casa.

Insalata di riso Venere

Se volete proporre una variante originale della classica insalata di riso sostituite il riso bianco con il riso nero Venere che con il suo sapore caratteristico si sposa molto bene con gli ortaggi estivi, ad esempio con piselli e peperoni. Qui la ricetta completa.

Insalata di farro

Rughetta e pomodori, ecco una delle numerose possibilità per condire un’insalata estiva da preparare con il farro oppure con altri cereali come l’orzo, l’avena, il riso o il grano saraceno, a seconda dei vostri gusti. Scoprite le ricette per preparare in casa l’insalata di farro.

Insalata di tofu e grano saraceno



Per variare le solite ricette dell’insalata di riso provate a preparare un’insalata di tofu e grano saraceno da condire con pomodorini, basilico e semi di girasole. Una variante decisamente da provare. Qui troverete la ricetta completa.

Insalata di pasta al pesto

La prossima volta che preparerete l’insalata di pasta scegliete il pesto fatto in casa come condimento. La pasta fredda sarà davvero molto saporita, anche grazie all’aggiunta dei pomodorini.

Insalata di bulgur

Ecco una fantastica insalata fredda di bulgur, pomodori e zucchine grigliate, condita con emulsione di limone. Una ricetta da portare sulla tavola estiva come primo piatto o come piatto unico arricchendola con dei legumi, ad esempio con i ceci.

Insalata di quinoa

La quinoa è un ingrediente perfetto per preparare una gustosa insalata estiva. Ad esempio, la potrete condire con pomodorini, basilico, rucola, prezzemolo e feta, oppure tofu per un’insalata di quinoa vegan. Qui tante ricette da cui prendere spunto.

Insalata di amaranto

L’amaranto è un ingrediente senza glutine ancora poco utilizzato in cucina che può rappresentare una variante per preparare le insalate estive. Qui qualche ricetta da cui prendere spunto.

Insalata greca

L’insalata greca è una ricetta tipica che si prepara con pomodori, olive Kalamata, cipolla rossa, cetrioli, feta, origano fresco, olio extravergine e succo di limone. A volte si aggiungono peperoni verdi tagliati a striscioline sottili o capperi. Qui troverete la ricetta originale e le sue varianti.

Insalata di cereali senza glutine

Per preparare l’insalata di cereali senza glutine dovrete scegliere un mix di cereali gluten-free. Ad esempio al riso potrete abbinare grano saraceno e miglio insieme alle vostre verdure di stagione preferite.

Insalata di ceci

L’ insalata di ceci è davvero un’idea fresca e salutare per un contorno estivo. La potrete preparare abbinando ai ceci le carote, la cipolla e il basilico, ma volendo sarà possibile aggiungere tutte le verdure di stagione che desiderate. Qui la ricetta.

Insalata di melone con feta, avocado e friggitelli

Insalata estiva di melone con feta, avocado e friggitelli: una ricetta fresca e deliziosa. Ricca di nutrienti e con ingredienti crudi, è ideale per le giornate afose. Conditela semplicemente con un pizzico di sale e un buon olio extravergine d’oliva per esaltarne i sapori.

Panzanella con anguria

Siamo abituati a considerare la frutta come un cibo da “fine pasto”, ma in realtà si presta bene anche per piatti salati. In estate, la grande varietà di frutta disponibile può diventare protagonista in tavola con piatti freschi e sfiziosi, ideali per combattere il caldo.

Vi proponiamo una versione alternativa della classica panzanella, che include l’anguria tra gli ingredienti. Il risultato è un piatto equilibrato e leggero, un connubio di sapori piacevole che permette anche di riutilizzare il pane raffermo, secondo la tradizione. Qui la ricetta.

Quali sono le vostre ricette preferite per preparare le insalate estive?