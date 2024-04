Soffri di apnea notturna? Semplice, passa a una dieta vegana!

Un nuovo studio ha scoperto che seguire una dieta vegana, prediligere alimenti di origine vegetali, integrali e ricchi di fibre, può aiutare a prevenire l’apnea notturna

Circa 39 milioni di persone attualmente lottano con la più pericolosa delle malattie notturne: l’OSA, o apnea ostruttiva del sonno, in cui le vie aeree superiori vengono bloccate durante il sonno.

L’apnea ostruttiva del sonno è una condizione frequente e un numero significativo di individui rimane inconsapevole della propria diagnosi nonostante i rischi associati.

Se soffri di OSA, il tuo respiro si fermerà e riprenderà in modo casuale durante la notte. Ti ritroverai anche a svegliarti ripetutamente, contribuendo a ridurre la qualità del sonno.

Oltre agli effetti quotidiani sul sonno di chi ne soffre e sull’impatto su chiunque condivida il letto, i medici avvertono anche che l’apnea notturna può aumentare il rischio di ipertensione, ictus, malattie cardiache e diabete di tipo 2.

I ricercatori della Flinders University in Australia hanno scoperto che coloro che seguivano una dieta ricca di verdure, frutta, cereali e noci erano molto meno a rischio di OSA.

Lo studio

I ricercatori hanno raccolto dati da ben 14.000 persone, che stavano tutte partecipando al National Health and Nutrition Examination Survey degli Stati Uniti, che li ha interrogati sulle loro abitudini alimentari.

Ai partecipanti al sondaggio è stato richiesto di dettagliare ciò che avevano mangiato nelle ultime 24 ore, per essere classificati come erbivori o amanti della carne. Gli specialisti hanno anche interrogato i vegetariani e i vegani sulla natura della loro dieta.

Quindi, al gruppo è stato richiesto di rispondere a una serie di domande progettate per rilevare e diagnosticare l’OSA

Alla fine, gli scienziati hanno scoperto che coloro che mangiavano cibi a base vegetale avevano il 19% in meno di probabilità di sperimentare l’OSA rispetto ai carnivori.

Si è visto che i vegetariani occasionali, o anche i flexeteriani occasionali, condividono il rischio più basso con i vegani.

Con questo studio, abbiamo voluto esplorare l’associazione tra diversi tipi di diete a base vegetale e il rischio di OSA. Questi risultati evidenziano l’importanza della qualità della nostra dieta nella gestione del rischio di apnea notturna.

Il team ha sottolineato che la ricerca è in corso e che ulteriori risultati verranno aggiunti in futuro, in particolare se verranno trovati collegamenti tra le diete a base di alimenti ultra trasformati e il rischio di OSA.

I risultati di questo studio suggeriscono che modificare la nostra dieta potrebbe essere utile nel gestire o evitare l’OSA. Essere consapevoli che incorporare un’ampia varietà di verdure, frutta e cereali integrali nella nostra dieta riducendo al minimo il consumo di cibi malsani e bevande zuccherate può migliorare notevolmente la nostra salute generale.

Fonte: ERJ Open Research

