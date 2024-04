I trucchi per far maturare velocemente un avocado

Scopri i segreti per accelerare la maturazione degli avocado e godere presto della loro cremosità. Dai consigli pratici alle tecniche rapide, sveliamo tutto ciò di cui hai bisogno per gustare il tuo avocado preferito in poco tempo

Quando andiamo ad acquistare un avocado non sempre abbiamo la possibilità di prenderlo ben maturo e dunque pronto ad essere utilizzato. Spesso infatti, soprattutto nei supermercati, si trovano frutti ancora duri e acerbi. Può essere utile allora conoscere i trucchi per far maturare l’avocado più velocemente.

L’avocado è un frutto noto non solo per la sua gustosa polpa ma anche per le interessanti proprietà che gli conferiscono le sostanze di cui è ricco: Omega 3, vitamine, sali minerali e fibre. Mangiarlo offre diversi benefici alla nostra salute e il suo utilizzo si presta alla realizzazione di tante ricette dolci e salate.

Ma che fare se abbiamo bisogno subito di un avocado ben maturo mentre in casa ne abbiamo invece uno ancora acerbo? Per prima cosa è importante saper riconoscere se il nostro avocado è già pronto all’uso.

Come riconoscere un avocado maturo

Premete delicatamente la parte superiore del frutto con le dita. Se affondano leggermente è maturo al punto giusto per essere utilizzato se invece risulta troppo morbido o addirittura si rompe con la pressione esercitata è probabilmente giunto ad un grado di maturazione eccessivo. Al contrario se il dito non affonda si tratta di un avocado ancora in parte acerbo, ecco allora che può tornare utile il seguente trucco.

Come far maturare un avocado in poco tempo

Se ne abbiamo bisogno possiamo accelerare il naturale processo di maturazione dell’avocado con un semplice trucco che richiederà poco tempo.

Vi occorreranno solo avocado e carta stagnola. Avvolgete il frutto nella carta d’alluminio, mettetelo sulla teglia oppure direttamente in forno sulla griglia per circa 10 minuti a 200°. Trascorso il tempo, togliete il frutto dal forno e mettetelo in frigorifero finché non si raffredda completamente. A quel punto potete togliere la carta e verificare se l’obiettivo è stato raggiunto.

Foto: momtastic.com

Sappiate che se il vostro avocado di partenza era particolarmente acerbo potrebbe essere necessario aumentare il tempo in cui deve rimanere in forno.

Altri trucchi per accelerare la maturazione di un avocado

Oltre a questo metodo, ci sono altri modi per fare in modo che l’avocado raggiunga velocemente la maturazione adatta al consumo. Si può ad esempio avvolgere in una carta di giornale oppure metterlo in un sacchetto di carta insieme ad una mela o una banana per uno o due giorni.

In questo caso sarà l’etilene, un ormone naturalmente presente nei frutti, ad accelerare il processo di maturazione. Nel sacchetto i gas etilenici vengono intrappolati e questo permetterà all’avocado di maturare più rapidamente.

Avete mai sperimentato uno di questi metodi? Fateci sapere quale vi sembra più efficace.

