Latte fresco richiamato: si aggiungono altre marche (tra cui Carrefour e Iper), fate attenzione a questi lotti

Nuove allerte alimentari riguardano il latte fresco di diverse marche, vendute in varie catene di supermercati ma tutte prodotte nello stabilimento di Latteria Soresina

Si è esteso il richiamo del latte fresco pastorizzato di cui vi abbiamo parlato ieri. Si tratta di prodotti di diverse marche che provengono però tutti dallo stesso stabilimento, quello della Latteria Soresina, in via Dei Mille 13/17, a Soresina, in provincia di Cremona (marchio di identificazione IT 03 171 CE).

L’allerta alimentare, pubblicata dal Ministero della Salute, ha segnalato un “gusto anomalo” come ragione principale della misura precauzionale. Una difformità che potrebbe ovviamente segnalare un deterioramento del prodotto.

Dopo i richiami del latte a marchio Esselunga e Pavilat, adesso ad essere segnalati sono anche lotti di latte Carrefour, Migross e Iper.

Si tratta nello specifico di:

Latte parzialmente scremato marchio Carrefour

Latte parzialmente scremato marchio Migross

Latte parzialmente scremato marchio Iper

Anche in questo caso, i prodotti sono confezionati in bottiglie di PET da 1 litro e hanno come data di scadenza il 09/05/2024 che corrisponde al lotto di produzione.

Il richiamo è stato emesso a scopo precauzionale e si consiglia di non consumare il latte con la data di scadenza indicata e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato. Questa misura mira a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori.

Per coloro che necessitano di ulteriori informazioni, il servizio consumatori di Latteria Soresina è disponibile al numero 840 000025.

