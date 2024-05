Richiamato latte fresco per “gusto anomalo”: marche e lotti da non consumare

Esselunga ha reso noto il richiamo di un lotto di latte a suo marchio ma anche di Latte Pavilat, entrambi prodotti dalla Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola

In questi giorni si parla tanto dello scandalo del latte adulterato con soda caustica e acqua ossigenata, sostanze vietate nella produzione di prodotti lattiero-caseari ma che potrebbero essere state usate per allungare la scadenza del latte. Una grave accusa caduta, dopo un maxi sequestro, su una controllata del gruppo TreValli Cooperlat.

Collegata a questa situazione sarebbe un’allerta alimentare di cui vi abbiamo parlato ieri e che riguarda alcune mozzarelle prodotte da Fattorie Marchigiane, del gruppo TreValli, proprio nello stabilimento oggetto del sequestro dei giorni scorsi: Scandalo latte TreValli adulterato con soda caustica e acqua ossigenata: richiamati 3 lotti di mozzarelle.

Contemporaneamente, però, anche due marche di latte sono state richiamate dal mercato, ma questa volta il produttore è un altro. Si tratta di Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola, con sede nello stabilimento di produzione situato in via Dei Mille 13/17, a Soresina, in provincia di Cremona (marchio di identificazione IT 03 171 CE).

A rendere noto il richiamo è Esselunga che sul suo sito segnala 3 prodotti:

latte fresco pastorizzato parzialmente scremato marchio Esselunga

latte intero di alta qualità a marchio Esselunga

latte fresco pastorizzato parzialmente scremato a marchio Latte Pavilat

Come si legge nella scheda di richiamo, il motivo principale per cui questi prodotti sono stati attenzionati è il loro gusto anomalo, che ovviamente potrebbe segnalare una compromissione della qualità.

Come riconoscere il latte richiamato

Il lotto di latte fresco pastorizzato interessato dal richiamo è venduto in bottiglie in PET da 500 ml e da 1 litro e ha la data di scadenza al 09/05/2024 (che corrisponde al lotto di produzione).

Se avete acquistato questo latte, controllate subito che non sia quello oggetto del richiamo e nel caso corrispondesse riportatelo immediatamente al punto vendita.

