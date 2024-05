Scandalo latte TreValli adulterato con soda caustica e acqua ossigenata: richiamati 3 lotti di mozzarelle

Il Ministero della Salute ha richiamato tre lotti di mozzarella per pizzeria delle Fattorie Marchigiane (gruppo TreValli Cooperlat). L'allerta sembra essere collegata al sequestro dei giorni scorsi di latte e formaggi potenzialmente adulterati con soda caustica e acqua ossigenata

Sicuramente avrete sentito in questi giorni la notizia del maxi sequestro di latte e formaggi adulterati nello stabilimento della cooperativa TreValli Cooperlat. La grave accusa rivolta all’azienda è quella di aver utilizzato soda caustica e acqua ossigenata per correggere l’acidità del latte e aumentarne così la durata, mascherandone il deterioramento.

Leggi anche: Maxi-sequestro di latte inacidito allungato con soda caustica e acqua ossigenata: TreValli sotto inchiesta

Il sequestro ha coinvolto ben 90 tonnellate di latte e 110 tonnellate di formaggi, con un valore stimato di oltre 800 mila euro. Durante la maxi-perquisizione condotta negli impianti, sono stati rinvenuti anche numerosi vani di conservazione, celle frigo e bancali contenenti prodotti scaduti.

Ancora più preoccupante è stata la scoperta di ingenti quantità di sostanze illegali come soda caustica e acqua ossigenata che, presumibilmente, erano destinate ad essere utilizzate per scopi non autorizzati nella lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

Solo le indagini, attualmente in corso, potranno stabilire cosa esattamente è avvenuto nello stabilimento di Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro, una delle società affiliate al gruppo.

Nel frattempo, il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di tre lotti di “Mozzarella per pizzeria” a marchio Fattorie Marchigiane, a causa di un “rischio chimico” associato alla sospetta carica batterica elevata sulla materia prima ma anche al possibile utilizzo di sostanze non autorizzate.

Di seguito sono elencati i lotti soggetti a richiamo:

Lotto L2411300 – scadenza 22 maggio 2024

Lotto L2411400 – scadenza 23 maggio 2024

Lotto L2411500 -scadenza 24 maggio 2024

Questi prodotti, venduti in confezioni da 1 e 2,5 kg, sono stati confezionati proprio nello stabilimento oggetto del maxi sequestro, appunto Fattorie Marchigiane Cons. Coop. Agricola situato in via Cerbara 81 a Colli al Metauro, nella provincia di Pesaro e Urbino.

La raccomandazione del Ministero della Salute è chiara: “Per il principio di precauzione, si consiglia di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita“.

Tutto fa pensare che questo richiamo sia collegato a quanto scoperto all’interno dello stabilimento, dato che si fa riferimento al “sospetto utilizzo di sostanze non autorizzate“. Ovviamente servirsi di soda caustica e acqua ossigenata non è ammesso nella lavorazione dei prodotti lattiero-caseari e rappresenta una grave rischio per la salute dei consumatori.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Ministero della Salute

Ti potrebbe interessare anche: