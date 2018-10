Ceci tostati, ecco la ricetta facile e veloce per preparare in casa uno snack croccante e nutriente da servire all'ora dell'aperitivo o da consumare come spuntino di metà giornata.

Da preferire sicuramente ai prodotti industriali,i nostri ceci tostati sono un alimento leggero e con meno sodio aggiunto grazie alle spezie utilizzate (paprika e rosmarino, in particolare, ma è possibile sostituirle in base ai gusti anche con pepe o salvia) che permettono di limitarne l'utilizzo

Ingredienti 220 gr di ceci secchi

4 cucchiai di olio evo

1 cucchiaino scarso di paprika affumicata

2 rametti di rosmarino

Tempo Preparazione:

10 minuti

10 minuti Tempo Cottura:

30 minuti

30 minuti Tempo Riposo:

12 ore di ammollo

12 ore di ammollo Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare i ceci tostati procedimento

Mettere i ceci in una ciotola, coprirli d'acqua e tenerli in ammollo per dodici ore,

i ceci in una ciotola, coprirli d'acqua e tenerli in ammollo per dodici ore, trascorse le quali scolarli e sciacquarli sotto il getto d'acqua corrente.

le quali scolarli e sciacquarli sotto il getto d'acqua corrente. Porli ora in una terrina e condirli con l'olio e la paprika,

trasferirli in una teglia foderata con carta forno,

in una teglia foderata con carta forno, aggiungere il rosmarino,

il rosmarino, infornare in forno caldo a 200° e cuocere per circa trenta minuti, avendo cura di smuoverli spesso durante la cottura in modo da ottenere una tostatura omogenea,

a cottura ultimata sfornare e far raffreddare,

una volta freddi i ceci tostati potranno essere serviti.

Un consiglio in più:

Per ottenere dei ceci ancora più speziati, è possibile aggiungere alla paprika e all'olio un trito di rosmarino, mescolato eventualmente con della salvia tritata.

Ti potrebbero interessare anche altre

Ilaria Zizza