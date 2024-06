Il miglior deodorante roll-on lo trovi alla Lidl e sarebbe meglio di quelli bio secondo l’ultimo test tedesco

Come spesso accade, i test sui prodotti premiano discount e private labels (e smascherano i prodotti di marchi famosi, non sempre qualitativamente validi): è il caso dell'ultimo test condotto in Germania sui deodoranti roll-on "senza alluminio"

Soprattutto in estate, quando fa caldo e si suda molto, il ricorso all’uso del deodorante è una pratica igienica fondamentale che non va mai dimenticata.

L’offerta sul mercato dedicata a questi prodotti è molto vasta, e scegliere un deodorante pratico, che concili una buona efficacia a una formulazione rispettosa della salute della pelle (e dell’ambiente), può essere un’impresa.

Per sostenere i consumatori nelle loro scelte di acquisto, la rivista tedesca Öko-Test ha condotto un’indagine nel mondo dei deodoranti – concentrandosi in particolare su quelli roll-on “senza alluminio”: ecco i risultati.

Leggi anche: Deodoranti senza alluminio, questo è il peggiore che puoi acquistare: contiene una sostanza pericolosa e vietata

Il test

Per questa indagine, i ricercatori tedeschi hanno selezionato un campione di 39 deodoranti roll-on, che riportavano claim come “senza alluminio”, “senza sali di alluminio” o “0% alluminio”.

I prodotti sono stati acquistati in farmacie ed erboristerie, ma anche in supermercati, e appartengono sia a marchi famosi che a private labels; 15 prodotti sono certificati come prodotti cosmetici naturali.

Tutti i prodotti sono stati sottoposti a test in laboratorio, al fine di evidenziare l’eventuale presenza di sostanze controverse come formaldeide, muschio policiclico, cashmeran, dietilftalato, fragranze allergeniche, PEG e derivati, polimeri sintetici.

Inoltre, è stata valutata la veridicità di claim quali “ipoallergenico” o “climaticamente neutro”. Infine, è stata richiesta la prova del contenuto di PCR degli imballaggi/flaconi di plastica utilizzati per i deodoranti roll-on.

Tutte queste indagini hanno premiato, in molti casi, prodotti economici provenienti da supermercati e discount – a dimostrazione che la qualità non è necessariamente correlata al prezzo.

Al contrario, alcuni dei marchi più noti non hanno superato il test, segnalando criticità significative nella composizione dei loro prodotti.

Fra i problemi più gravi rilevati dai ricercatori vi è la presenza, in alcuni deodoranti, di formaldeide (sostanza irritante e allergene) e di fragranze discutibili, come isoeugenolo, idrossicitronellale e cashmeran.

Attenzione anche all’uso del termine “ipoallergenico” sull’etichetta di alcuni deodoranti, che può essere fuorviante: nessun prodotto è in grado di garantire la totale assenza di sostanze allergeniche.

Un ultimo problema riguarda il packaging dei deodoranti roll-on: solo pochi produttori utilizzano plastica riciclata per le confezioni dei loro prodotti.

I deodoranti roll-on migliori

Come vi abbiamo detto, in questo test si sono distinti positivamente anche deodoranti appartenenti a una fascia di prezzo economica e venduti in supermercati o discount.

È il caso del deodorante Cien Pure Freshness 48 hours, in vendita presso i supermercati LIDL, che ha ottenuto una valutazione “molto buona”.

Fra i migliori deodoranti che è possibile trovare nel nostro Paese vi sono anche:

Dr. Hauschka

Lavera Natural & Refresh

Weleda 24h Deo Roll-On.

Se siete curiosi di scoprire l’intera classifica, potete leggere il nostro articolo in merito.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: Öko-Test

Ti consigliamo anche: