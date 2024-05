Deodoranti roll-on senza alluminio: ancora troppi ingredienti da evitare, tra i peggiori del test Dove e Nivea

Il nuovo test sui deodoranti roll-on senza alluminio rivela quali prodotti sono più sicuri e non contengono ingredienti controversi, tra i "bocciati" vi sono molti marchi noti

Anche voi utilizzate deodoranti roll-on senza alluminio? Ma quali marche sono migliori? Per scoprirlo, un recente test, condotto dalla rivista dei consumatori tedeschi Öko-Test, ne ha messi a confronto diversi (alcuni dei quali presenti anche in Italia).

Sono stati analizzati in totale 39 deodoranti roll-on, che riportavano claim come “senza alluminio”, “senza sali di alluminio” o “0% alluminio”, nonché quelli senza alluminio riconoscibile negli ingredienti. Tra questi, 15 prodotti erano certificati come prodotti cosmetici naturali.

I deodoranti sono stati acquistati in diversi negozi: farmacie, parafarmacie, erboristerie, supermercati e online. Si tratta di marchi famosi ma anche di opzioni più economiche.

Tutti i prodotti sono stati testati tenendo conto di una serie di parametri:

Analisi di laboratorio : effettuate da laboratori indipendenti per individuare sostanze controverse come formaldeide, muschio policiclico, cashmeran, dietilftalato, fragranze allergeniche, PEG e derivati, polimeri sintetici

: effettuate da laboratori indipendenti per individuare sostanze controverse come formaldeide, muschio policiclico, cashmeran, dietilftalato, fragranze allergeniche, PEG e derivati, polimeri sintetici Verifica delle dichiarazioni pubblicitarie: sono stati esaminati claim come “ipoallergenico” o “climaticamente neutro” per tutti i deodoranti. Per ogni prodotto con una durata d’azione pubblicizzata, sono stati richiesti e valutati gli studi sull’efficacia. Si è verificato poi se questi studi si riferissero all’intero prodotto o solo a parti della formulazione, e se soddisfacevano determinati criteri come il coinvolgimento di almeno 20 soggetti di prova e tre esaminatori esperti nei test olfattivi

sono stati esaminati claim come “ipoallergenico” o “climaticamente neutro” per tutti i deodoranti. Per ogni prodotto con una durata d’azione pubblicizzata, sono stati richiesti e valutati gli studi sull’efficacia. Si è verificato poi se questi studi si riferissero all’intero prodotto o solo a parti della formulazione, e se soddisfacevano determinati criteri come il coinvolgimento di almeno 20 soggetti di prova e tre esaminatori esperti nei test olfattivi Imballaggio: è stata richiesta la prova del contenuto di PCR degli imballaggi/flaconi di plastica utilizzati per i deodoranti roll-on. Sono stati verificati la plausibilità di tali dati e sono stati eseguiti test in laboratorio per rilevare la presenza di PVC/PVDC/composti clorurati

I risultati

Molti deodoranti roll-on hanno ottenuto un punteggio eccellente e bene sono andate anche alcune referenze molto economiche, dimostrando che la qualità non è necessariamente correlata al prezzo.

Alcuni dei marchi più noti, però, non hanno superato il test, segnalando criticità significative nella composizione dei loro prodotti.

Cosa ha scoperto il test? Il laboratorio ha individuato diverse problematiche in alcuni deodoranti. tra cui la presenza, in uno dei campioni esaminati, di formaldeide, sostanza irritante e allergene noto. Questo composto, sebbene proibito come conservante puro nei cosmetici dal 2019, può ancora essere presente in quanto rilasciato da altre sostanze.

Un altro punto critico è la presenza di fragranze discutibili, come isoeugenolo, idrossicitronellale e cashmeran che sollevano preoccupazioni per la loro potenziale tossicità.

Un’altra critica importante su questi prodotti riguarda l’uso del termine “ipoallergenico” nella pubblicità di alcuni deodoranti. Questa etichetta può essere fuorviante per i consumatori, poiché non garantisce la totale assenza di sostanze allergeniche nei prodotti.

Inoltre, sono stati rilevati altri ingredienti indesiderati, come composti PEG, dietil ftalato (DEP) e polimeri sintetici, sostanze che hanno un certo impatto ambientale e possono rappresentare anche un rischio per la salute dei consumatori.

Ma una delle scoperte più sorprendenti (e gravi) è stata senza dubbio la presenza di alluminio in un deodorante roll-on etichettato come “senza sali di alluminio”. Si trattava dell’Annemarie Börlind Body Care Deo Roll-On, referenza tipica tedesca.

In merito infine alla plastica usata per confezionare i prodotti, solo pochi produttori utilizzano materiale riciclato.

I deodoranti roll-on migliori e peggiori

Tra i deodoranti migliori troviamo in gran parte referenze tipiche tedesche ma vi segnaliamo che ottengono “molto buono” anche i prodotti testati di:

Dr. Hauschka

Lavera

Cien Lidl

Weleda

“Buono” ottengono il deodorante roll On Verveine L’Occitane e Sabamed Deo 48h, strappa una sufficienza Eucerin.

Tra i deodoranti peggiori troviamo invece Dove Original 48 h, Rexona Flower Fresh 48h e Vichy deodorante mineral 48h, male anche Avène Body 24h e Nivea Original Care 0% 48h.

Fonte: Öko-Test

