Ho assaggiato per voi il nuovo gelato Gocciole in vaschetta (vi dico cosa ne penso davvero)

Una delle novità dell'estate 2024 è il gelato Gocciole in vaschetta. Siamo andati a cercarlo al supermercato per assaggiarlo e scoprire gli ingredienti con cui è realizzato

Quest’estate, le più note aziende di gelati confezionati, tra cui anche Ferrero con il nuovo Nutella Ice Cream di cui abbiamo già parlato, sembrano essere impegnate in una sorta di competizione per il lancio del gelato in vaschetta più amato dell’estate 2024.

In particolare Algida, in collaborazione con Pavesi, ha trasformato 3 dei più iconici biscotti per la colazione in gelato. Ci riferiamo alle Gocciole, ai Ringo e ai Pavesini che sono già disponibili nei supemercati in versione gelato in vaschetta.

Ovviamente la mossa di trasformare biscotti famosi in gelato è allettante e furba, sta infatti destando grande curiosità tra i consumatori e sui social sono in tanti ad aver già provato le novità dell’estate.

Non dimentichiamo però che questi prodotti sono di produzione industriale e, come tutti gli altri gelati confezionati, ricchi di additivi e altri ingredienti non proprio sani.

Prendiamo ad esempio il gelato alle Gocciole che ci ha incuriosito particolarmente.

Questi gli ingredienti con cui è realizzato:

LATTE fresco pastorizzato di alta qualità (33%)

Acqua

Zucchero

Olio di cocco

Farina di GRANO tenero

Sciroppo di glucosio

LATTE scremato in polvere

Destrosio

Pasta di cacao (1,5%)

BURRO

Emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di SOIA)

LATTE intero in polvere

Addensanti (gomma di guar, farina di semi di carrube)

Agenti lievitanti (carbonati di sodio)

Burro di cacao (0,07%)

Sale

Aromi

In questo gelato notiamo l’utilizzo di olio di cocco, fonte di grassi saturi, lo sciroppo di glucosio, un dolcificante che può influenzare i livelli di zucchero nel sangue, emulsionanti come mono- e digliceridi degli acidi grassi e lecitina di soia, utilizzati per migliorare la consistenza del gelato ma associati a rischi per la salute cardiaca, e addensanti come gomma di guar e farina di semi di carrube, ingredienti comuni ma pur sempre additivi.

È chiaro che, per chi cerca un’opzione più sana, i gelati artigianali rappresentano una scelta decisamente migliore, in quanto sono preparati con ingredienti freschi e naturali, senza l’aggiunta di emulsionanti, stabilizzanti e oli vegetali processati.

Ma fatta questa doverosa premessa, uno strappo alla regola ci sta e ogni tanto possiamo concederci anche un gelato industriale se ne abbiamo voglia.

Di cosa sa il gelato Gocciole?

Abbiamo assaggiato il nuovo gelato Gocciole in vaschetta per capire di cosa sa e come è fatto all’interno della confezione. Fondamentalmente è un gelato alla vaniglia con gocce di cioccolato e polvere di biscotto Gocciole, arricchito da mini biscotti Gocciole sia in superficie che al centro.

Le Gocciole quindi all’interno ci sono ma, complessivamente, non è che si sentano più di tanto o facciano davvero la differenza. I biscotti da mangiare così sono un po’ molli e, alla fine, se non si sbriciolano e si mescolano alla crema ci ritroviamo alle prese con un gelato alla vaniglia con gocce di cioccolato e poco più.

Conclusione? Niente di trascendentale. Optiamo sempre, quando possibile, per un buon gelato artigianale di qualità, fatto con ingredienti freschi e senza l’uso di additivi.

