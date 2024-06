Abbiamo assaggiato per voi il nuovo gelato alla Nutella, ecco cosa c’è dentro

Sta arrivando in questi giorni al supermercato il nuovo gelato alla Nutella, una delle novità più attese dell'estate 2024. Siamo andati a cercarlo per voi per assaggiarlo, scoprire gli ingredienti con cui è realizzato e il prezzo

Ne parlano tutti (soprattutto sui social) e si tratta infatti di una delle novità più attese dell’estate. Ci riferiamo al Nutella Ice Cream, ovvero il gelato alla Nutella Ferrero che in questi ultimi giorni sta iniziando a comparire un po’ in tutti i supermercati.

Questo nuovo prodotto, come c’era da aspettarsi, sta già facendo impazzire gli amanti della più nota crema spalmabile, ed è pronto a diventare il must-have di ogni carrello della spesa nell’estate 2024. Ma cosa contiene davvero il nuovo gelato e quanto costa? Per scoprirlo, siamo andati a cercarlo al supermercato.

Il Nutella Ice Cream è confezionato in un vasetto da 230 grammi (davvero molto piccolo), decorato con i colori iconici del brand.

Una volta aperto, si nota la base cremosa di nocciole e cacao con all’interno venature di Nutella che lo rendono di una consistenza a tratti più densa e gli danno un sapore più deciso. In cima, appena tolto il coperchio, si trova uno strato di crema spalmabile solidificata che ricopre il gelato.

Gelato alla Nutella, ingredienti

Questi gli ingredienti con cui è realizzato il nuovo gelato alla Nutella:

Latte scremato reidratato

Zucchero

Panna pastorizzata

Olio di girasole

Nocciole 6,5%

Sciroppo di glucosio

Latte scremato in polvere

Olio di cocco

Cacao magro (3,5%)

Destrosio

Emulsionanti: lecitine (soia), esteri del propilenglicole degli acidi grassi, mono e digliceridi degli acidi grassi

Stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di cellulosa, gomma di guar, carragenina)

Aromi

Può contenere cereali contenenti glutine; uova, mandorle, noci, noci di acagiù, noci di pecan, pistacchi, noci macadamia.

Leggendo la lunga lista di ingredienti, è evidente che si tratta di un prodotto da consumare con estrema moderazione. Il gelato alla Nutella contiene infatti diversi tipi di zuccheri (zucchero, sciroppo di glucosio, destrosio), oli vegetali (olio di girasole e olio di cocco) e una serie di emulsionanti e stabilizzanti.

Questi ingredienti, tipici dei prodotti industriali, sono utilizzati per migliorare la consistenza, il sapore e la conservabilità del gelato, ma non sono certo benefici per la salute.

Per chi cerca un’opzione più sana, i gelati artigianali rappresentano una scelta decisamente migliore, in quanto sono preparati con ingredienti freschi e naturali, senza l’aggiunta di emulsionanti, stabilizzanti e oli vegetali processati.

Di cosa sa?

Ovviamente di Nutella, e questo potrebbe sembrare scontato ma non lo è del tutto, in quanto la scelta di aggiungere una “variegatura” fatta con la crema spalmabile originale fa sì che il gusto diventi più intenso. Indubbiamente piacerà a chi ama questo prodotto, per tutti gli altri è decisamente troppo dolce.

Per noi, sempre meglio un buon gelato artigianale.

Quanto costa il gelato alla Nutella

Il prezzo, considerando il quantitativo di prodotto (ricordiamo soli 230 grammi), è davvero elevato, ben 4,99 euro. Ma del resto, l’avrete notato, i gelati confezionati sono sempre più piccoli e costano sempre di più (ne parleremo in un prossimo articolo).

