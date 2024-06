Ti mostro come i gelati si sono ristretti sempre di più (è la shrinkflation)

Ma quanto sono diventati piccoli i gelati? Alcuni lettori ci hanno inviato delle foto abbastanza esplicative che mostrano come il fenomeno della shrinkflation abbia colpito anche uno dei cibi più amati dell'estate

Abbiamo parlato più volte di “shrinkflation“, un termine che indica la pratica di ridurre le dimensioni o la quantità di un prodotto senza modificarne il prezzo, spesso accompagnata da un restyling della confezione per camuffare il cambiamento. Questa tattica, che esiste in realtà da molto tempo, è sempre più diffusa anche nel settore alimentare.

Se acquistate gelati confezionati, sicuramente avrete notato quanto sono diventati piccoli e, monitorando un po’ la situazione, il cambiamento sembra essere abbastanza evidente e generalizzato.

Alcuni nostri lettori ci hanno segnalato che gelati molto popolari, come il Magnum, il Cornetto Algida e il Cremino, sono diventati significativamente più piccoli rispetto al passato. Abbiamo raccolto quindi alcune foto e testimonianze.

Per esempio, le dimensioni del Magnum non sono più quelle di una volta e possiamo vederlo dalle foto che ci hanno inviato. Una nostra lettrice sottolinea che, per la prima volta, è riuscita a finirlo completamente, cosa che non accadeva in passato.

Nelle due foto a seguire, la grandezza del Magnum è messa a confronto con dei diversi cucchiai.

Lo stesso si può dire per il cornetto Algida, un altro iconico gelato estivo, la cui dimensione è davvero piccola, così come quella del Cremino.

Questo naturalmente è solo un piccolo campione che abbiamo raccolto: anche altri gelati presentano lo stesso problema di riduzione delle dimensioni e non è certo esclusiva prerogativa dei marchi più noti.

Inoltre, anche sui social in questi giorni tanti utenti stanno segnalando questo fenomeno.

Ovviamente, come già dicevamo prima, la pratica della shrinkflation non è nuova e sui gelati già si notava la scorsa estate. L’avvocato Massimiliano Dona, Presidente di Consumatori.it, ha documentato questo trend in un video su Instagram, sottolineando come la riduzione delle dimensioni dei prodotti sia una pratica sempre più comune e preoccupante. Spiegando anche come mai si nota di più il “restringimento” dei gelati rispetto a quello di altri prodotti.

Invitiamo anche voi lettori a segnalare altri casi di gelati “ristretti”, inviandoci foto o video per documentare meglio questo fenomeno.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: