Se proprio devi mangiare gelati confezionati, questi sono i migliori gelati biscotto (secondo il Gambero Rosso)

Il Gambero Rosso ha stilato la classifica dei migliori gelati biscotto che si possono acquistare al supermercato, noi preferiamo quelli artigianali, ma vediamo quali sono

Quando arriva la bella stagione, sono in pochi a resistere alla tentazione di un buon gelato. Ma una premessa è d’obbligo: se da una parte è vero che i gelati confezionati sono pratici e si trovano facilmente in una vasta gamma di opzioni, non sono di certo la scelta migliore in fatto di gusto né la più salutare.

I gelati artigianali, infatti, rappresentano un’alternativa superiore sotto molti punti di vista. Preparati con ingredienti freschi e spesso locali, sono privi di conservanti e additivi chimici e offrono una qualità più alta. La lavorazione artigianale consente inoltre una maggiore attenzione alla cremosità e alla consistenza, caratteristiche che difficilmente si ritrovano nei prodotti industriali.

Quando però non è possibile recarsi in una gelateria artigianale si può optare per un gelato confezionato. Tra le varie opzioni disponibili, i gelati biscotto sono particolarmente amati, soprattutto dai bambini. Proprio sui gelati biscotto si è concentrata la nuova degustazione degli esperti del Gambero Rosso che hanno stilato poi la classifica dei migliori disponibili nei supermercati.

La degustazione è stata effettuata sui più noti gelati biscotto venduti in Italia e “alla cieca” dunque senza conoscere la marca (anche se in questo caso i gelati erano abbastanza riconoscibili).

I migliori gelati biscotto del supermercato

Questa la classifica dei migliori gelati biscotto, secondo il Gambero Rosso:

Loacker – Latte alpino

Al primo posto troviamo la famosa azienda sudtirolese nota per i suoi wafer. Da qualche anno, Loacker è entrata nei reparti surgelati della GDO con gelati biscotto dai gusti semplici ma che si distinguono per la delicata dolcezza che lascia emergere chiaramente le note del latte. Il biscotto si fa notare sia all’olfatto che al gusto, creando un effetto “sablé” apprezzabile

Barilla – Pan di Stelle il biscotto gelato

Secondo il Gambero Rosso, la reinterpretazione dei Pan di Stelle tra i gelati biscotto è una delle più riuscite. All’olfatto emergono distintamente cacao e nocciola, mentre al palato si apprezza per il gelato poco dolce. La piacevolezza è arricchita dal gioco equilibrato di consistenze tra il biscotto, che non è troppo morbido, e il gelato

Algida – Cucciolone mini

Questo è stato il primo gelato industriale in formato biscotto, è sul mercato dal 1980 ed è famoso per le vignette divertenti che si possono leggere sopra, originariamente con il personaggio Eldo Leo, creato da Silver e realizzato da Giorgio Cavazzano, oggi cambiate. Al gusto, si percepiscono intense note di malto e una consistenza morbida che richiama il biscotto. Tuttavia, durante l’analisi del gelato, emerge una discrepanza tra la delicatezza della vaniglia e la mancanza di piacevolezza nel cioccolato

Barilla – Ringo Vaniglia

Il biscotto iconico bianco e nero con crema alla vaniglia nel formato gelato perde un po’ nella consistenza e nel gusto, secondo gli esperti. All’assaggio risulta eccessivamente dolce e zuccherato, soprattutto il gelato alla vaniglia che richiama intensamente lo zucchero vanigliato. Il biscotto ha uno spessore adeguato rispetto al ripieno, ma risulta troppo dolce nel complesso

Nestlé – Maxibon Classico

Il Maxibon è uno dei gelati più venduti nella categoria dei “biscotti”. Rivela una forte nota di orzo, mentre il gelato alla stracciatella si integra bene con gli altri ingredienti senza essere eccessivamente dolce. Tuttavia, il rivestimento di cioccolato con granella di nocciole presenta alcune note ossidative che compromettono leggermente l’esperienza complessiva

Barilla – Gocciole

Questo gelato si ispira ai famosi biscotti per la prima colazione. Al naso e al palato richiama fedelmente il prodotto originale, ma ha uno spessore eccessivo rispetto alla quantità di gelato e risulta troppo morbido, oltre ad essere eccessivamente aromatizzato. L’aroma intenso di vaniglia domina, impattando troppo e ricordando lo zucchero vanigliato

Valsoia – Sandwich

L’azienda leader nel mercato dei prodotti alimentari a base di soia propone un gelato dal gusto non troppo dolce, caratterizzato da una nota olfattiva e gustativa che contrasta un po’ con la delicatezza del gelato al cioccolato. La parte bianca del gelato presenta un finale che lascia una sensazione leggermente amara

Fonte: Gambero Rosso

