Gelato alla Nutella: appena uscito e già richiamato un lotto, il problema è un grave errore in etichetta

Un lotto di Gelato alla Nutella, prodotto appena lanciato sul mercato italiano, è stato richiamato per un errore in etichetta che può mettere a rischio in particolare i consumatori allergici

È appena arrivato in tutti i supermercati e già un lotto è stato richiamato in via precauzionale per un problema in etichetta. Ci riferiamo al Nutella Ice Cream Pot, il gelato alla Nutella, tra le novità più attese dell’estate, oggetto di una nuova allerta alimentare segnalata sul sito del Ministero della Salute.

Il problema riguarda uno specifico lotto del prodotto che, secondo quanto riportato dal Ministero, ha un’etichetta che non riporta correttamente la lista degli allergeni in lingua italiana. Vi chiederete come mai, dato che si tratta di un gelato di un’azienda italiana (la Ferrero). La risposta è semplice: pochi sanno che il Nutella Ice Cream è prodotto in realtà in Spagna.

L’errore in etichetta è solo apparentemente marginale, in realtà rappresenta un grave rischio per i consumatori allergici, in quanto rende difficile la corretta identificazione degli ingredienti potenzialmente pericolosi.

Il lotto interessato dal richiamo è identificato con il numero L074E32B00, il gelato è venduto in barattoli da 230 grammi con scadenza fissata al 5 settembre 2025. Prodotto presso lo stabilimento della Ice Cream Factory Comaker in Spagna, il Nutella Ice Cream Pot contiene latte, panna, nocciole e soia, e potrebbe anche contenere glutine, uova, mandorle, noci e pistacchi.

Per risolvere il problema, Ferrero ha reso disponibile la lista completa degli ingredienti in italiano sul proprio sito web e ha attivato un numero verde per ulteriori informazioni (800 909690). Questo passo è cruciale per garantire che i consumatori possano accedere alle informazioni necessarie per la propria sicurezza alimentare.

Come segnala il Ministero, questo lotto di gelato alla Nutella è stato distribuito principalmente in Campania.

Ai consumatori che hanno acquistato il lotto specifico oggetto di richiamo, si consiglia di rivolgersi eventualmente al servizio clienti di Ferrero per ulteriori indicazioni. Ricordiamo però che il prodotto è potenzialmente pericoloso solo per le persone allergiche, tutti gli altri possono consumare tranquillamente il gelato.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Ministero della Salute

Leggi anche: