Lo Studio Ghibli vince la Palma d’oro onoraria: è il primo premio collettivo nella storia del festival di Cannes

Altro omaggio per lo Studio Ghibli che quest’anno si porta a casa anche la Palma d’oro onoraria al Festival di Cannes dopo i tanti riconoscimenti ottenuti

L’edizione numero 77 del Festival di Cannes rende omaggio a una leggenda del cinema. Per la prima volta in assoluto, infatti, la Palma d’oro onoraria viene assegnata ad un gruppo: lo Studio Ghibli che negli ultimi quattro decenni ha portato una serie di personaggi di culto nel cinema d’animazione.

E così si è deciso per un premio collettivo che sarà ricevuto dalla casa di animazione fondata da Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma che ha realizzato capolavori come Il mio vicino Totoro, La città incantata e il recente Il ragazzo e l’airone che ha già vinto l’Oscar come miglior film d’animazione quest’anno.

Le motivazioni dell’assegnazione del premio allo Studio Ghibli

Proprio Suzuki, commentando il premio assegnato, ha dichiarato:

Sono davvero onorato e felice che lo Studio abbia ricevuto questa onorificenza. Vorrei ringraziare il Festival di Cannes dal profondo del cuore. Quarant’anni fa, Hayao Miyazaki, Isao Takahata e io abbiamo creato lo Studio Ghibli con il desiderio di offrire film d’animazione di alta qualità a bambini e adulti di tutte le età. Oggi il pubblico di tutto il mondo può vedere i nostri film e molti visitatori vengono al Museo Ghibli di Mitaka e al Parco Ghibli per scoprire il mondo dei nostri film. Abbiamo fatto molta strada perché lo Studio Ghibli diventasse così importante. Anche se Miyazaki e io siamo avanti con gli anni, sono sicuro che lo Studio Ghibli continuerà ad affrontare nuove sfide, guidato da team che porteranno avanti lo spirito dell’azienda. Sarei lieto se continuaste a interessarvi al nostro lavoro.

Iris Knobloch, Presidente del Festival di Cannes e Thierry Frémaux, Delegato Generale, hanno sottolineato le motivazioni che hanno portato la kermesse a fare uno strappo alla regola e a premiare un’istituzione come lo Studio Ghibli:

Per la prima volta nella sua storia, non è un individuo ma un’istituzione che vogliamo celebrare. Come tutte le icone del cinema, i loro personaggi popolano il nostro immaginario con mondi ricchi e colorati e storie sensibili e impegnate. Con Ghibli, l’animazione giapponese è una delle grandi avventure del cinema, tra tradizione e modernità.

Fonte: Festival de Cannes

