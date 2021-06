Creme solari per bambini: 5 creme con buon inci che si spalmano bene senza “effetto gheisha”

Quando andiamo al mare, in piscina o comunque siamo esposti al sole è sempre bene utilizzare una protezione e questo è ancora più importante se parliamo dei bambini. Le creme solari per bambini sul mercato sono molte e con caratteristiche differenti, abbiamo allora scelto per voi quelle con gli Inci migliori ma che si spalmano anche bene evitando l'”effetto gheisha”.

I bambini hanno una pelle delicata e sono più soggetti a scottature, inoltre i rischi di prendere il sole senza crema solare e nelle ore più calde sono oramai noti a tutti e sono proprio i più piccoli a risentirne maggiormente, anche a lungo termine. Evitiamo dunque di esporli a rischi e portiamo sempre con noi una crema solare adatta a loro che abbia un fattore di protezione +50. Ma come sceglierla?

Innanzitutto, come consigliato anche dall’EWG e dal test sulle creme solari di Okotest, prediligete creme solari che abbiano un filtro minerale piuttosto che chimico. Si tratta in particolare di ossido di zinco o biossido di titanio (a volte presenti entrambi nella formulazione), sostanze che però hanno lo svantaggio di creare, in alcuni casi, quella fastidiosa patina bianca una volta spalmata la crema.

Non tutti i prodotti però fanno lo stesso effetto e vi segnaliamo quelli che, secondo noi, oltre ad avere un buon Inci sono anche i più facili da spalmare e senza creare (o comunque poco rispetto agli altri) l’effetto gheisha.

Vi ricordiamo che tutte queste creme solari vanno applicate generosamente prima dell’esposizione e più volte nel corso della giornata (sempre dopo il bagno o eccessiva sudorazione anche se si tratta di prodotti resistenti all’acqua).

Crema Fluida Solare Baby SPF 50 Airless – Officina Naturae

I principi attivi di questa crema solare sono:

Estratto di Mela Cotogna: emolliente e lenitivo

Estratto di Calendula: riepitelizzante, protettivo e lenitivo

Estratto di Malva: emolliente e calmante

Olio di Lino: elasticizzante ed emolliente

Olio di Argan: idratante e tonificante

Olio di Jojoba: nutriente e idratante

Come filtri solari troviamo:

Zinc Oxide

Titanium Dioxide

Questo l’INCI completo:

Aqua, Pongamia Glabra Seed Oil, Dicaprylyl Ether, Zinc Oxide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-3 polyricinoleate, Glycerin, Alcohol*, Olea Europaea Fruit Oil, Titanium Dioxide, Oryza Sativa Bran Oil, Tocopherol, Linum Usitatissimum Seed Oil*, Pyrus Cydonia Fruit Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Malva Sylvestris Leaf Extract*, Bisabolol, Argania Spinosa Kernel Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Oryzanol, Stearic Acid, Pongamol, Polyglyceryl-3 ricinoleate, Hydrated Silica, Alumina, Magnesium Stearate, Magnesium Sulphate Eptahydrate.

Crema Solare Baby SPF 50 – Alga Maris

Ingredienti attivi:

ALGA-GORRIA®: anti-ossidante

Filtri minerali: diossido di titanio e ossido di zinco micronizzati.

Burro di Karité bio: nutriente, riparatore ed idratante

Olio di noce di Cocco: dona comfort, elasticità, idratazione e protezione

INCI

Caprylic/Capric Triglyceride, Zinc Oxide, Cocos Nucifera Oil*, Coconut Alkanes, Titanium Dioxide, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Butyrospermum Parkii Butter*, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Hydrogenated Vegetable Oil, Coco-Caprylate/Caprate, Lauroyl Lysine, Alumina, Stearic Acid, Glyceryl Caprylate, Gelidium Sesquipedale Extract, Maris Aqua, Potassium Olivoyl Pca, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Hydroxide

Latte Solare Bambini SPF50+ – Omnia

Una crema solare che trovate anche al supermercato e che utilizza un filtro minerale, il Titanium Dioxide (NANO).

INCI

Titanium Dioxide (NANO), Caprylic/Capric Triglyceride**, Glycine Soja Oil*, Aqua, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate**, Dicaprylyl Ether**, Coco-Caprylate**, Coco-Caprylate/Caprate**, Isopropyl Myristate, Isopropyl Palmitate, Stearic Acid, Alumina, Argania Spinosa Kernel Oil*, Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil*, Prunus Amygdalus (Sweet Almond) Dulcis Oil*, Polyglyceryl-2 Sesquioleate**, Glycerin**, Phenethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Hydrogenated Vegetable Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract**, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil**, Daucus Carota Sativa Seed (Carrot) Oil**, Beta-carotene**, Brassica Campestris Seed Oil**, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Polyhydroxystearic Acid, Bisabolol**, Ascorbyl Palmitate, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Sodium Chloride, Parfum, Limonene.

* da Agricoltura Biologica

** Origine Naturale

Baby-Carota – crema solare viso SPF 50 – Fitocose

I componenti principali di questo prodotto sono:

Biossido di Titanio (nano, rivestito) (filtro solare UVA e UVB)

Ossido di Zinco (CI77947)

Girasole fiori estratto (da agricoltura biologica)

Gamma orizanolo (Filtro solare UVA estratto dalla crusca di riso)

INCI

Aqua, Helianthus annuus flower extract*, Coco caprylate, Titanium dioxide, Zinc oxide ( CI. 77947), Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate citrate, Oryzanol, Sodium stearoyl glutamate, Aluminum hydroxide, Stearic acid, Capryloyl glycine, Glycerin, Tocopheryl acetate, Daucus carota leaf extract*, Iron oxides / CI77491, CI 77499, Beta carotene, Xanthan gum, Acacia senegal gum, Sodium dehydroacetate, Rosmarinus officinalis extract, Brassica napus seed oil, Sodium phytate, Citric acid, Sodium levulinate**, Sodium anisate**

*da agricoltura biologica

**da estratti naturali

Osolebio Crema Solare Alta Protezione spf50 – La Saponaria

Creme solare che ha recentemente cambiato formulazione per garantire migliore spalmabilità.

I principi attivi sono:

Girasole e Bisabololo naturale per nutrire e lenire la pelle

Vitamina E, Melagrana e Gamma Orizanolo per proteggerla dallo stress ossidativo causato dal sole

Filtri minerali naturali non NANO (Ossido di zinco)

INCI

Aqua (Water)Zinc OxideCaprylic/capric TriglyceridePunica Granatum Fruit Water [1]Coco Caprylate/ CaprateCocos Nucifera (Coconut) Oil [1]Propanediolc13-15 alkane (plant based)Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil [1]tri (polyglyceryl-3/lauryl) hydrogenated trilinoleatetitanium dioxidePolyhydroxystearic AcidLauroyl LysineTocopheryl AcetateOryzanolBisabololMagnesium SulfateSilicaLecithinTocopherolAscorbyl Palmitate (Vitamin C)Citric AcidUndecyl AlcoholPhenethyl Alcohol

Ne avete altre da consigliare?

Leggi tutti i nostri articoli sulle creme solari.

