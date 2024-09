Queste sono le piante e gli arbusti da NON potare a settembre

Quali sono le piante da non potare a settembre? Se sei alle prese con i lavori di giardinaggio, ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cura delle tue piante prima dell'arrivo dell'autunno

In autunno è possibile iniziare i lavori in giardino. Nello specifico, il mese di settembre è il momento di dedicarsi alla potatura autunnale, ma quali sono le piante da non tagliare in questo periodo dell’anno? Perché in autunno non bisogna potare alcune specie di piante?

Il motivo è molto semplice, potare in autunno significa esporre le piante a tutte le intemperie della stagione fredda. Scopriamo insieme quali sono le specie da non potare a settembre.

Piante aromatiche

La prima cosa da ricordare è che in autunno non vanno mai toccate le piante aromatiche. Stiamo parlando di:

timo

salvia

rosmarino

lavanda

santolina

Piante sempreverdi

Le piante sempreverdi non sopportano il freddo, per questo è bene non potare:

olivo

oleandro

quercia

pino

corbezzolo

Arbusti

Gli arbusti a fioritura primaverile rientrano tra le specie da non potare a settembre. Nello specifico ricorda di non tagliare:

lillà

spirea

ortensie

