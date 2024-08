Quali piante, fiori e alberi da frutto bisogna potare ad agosto?

Agosto è il mese ideale per eseguire una potatura lieve, il cui obiettivo è semplicemente controllare le dimensioni e la crescita delle piante prima dell’arrivo dell’autunno e per promuovere una migliore crescita

La potatura in agosto, un po’ come la potatura di luglio, serve per migliorare la forma della pianta poco prima dello scatto di crescita dell’autunno. Prima di procedere con i lavori di giardinaggio, ti consigliamo di annaffiare le piante per evitare lo stress da siccità.

Agosto è un mese eccellente per potare molti arbusti e alberi da frutto. La potatura di agosto è caratterizzata più dalla sagomatura e dal controllo della dimensione, che da diradamenti o sostanziali correzioni strutturali.

Leggi anche: Quali piante, arbusti e alberi devono essere potati nel mese di giugno?

Arbusti da potare ad agosto

Gli arbusti da potare in estate hanno bisogno semplicemente di accorciare a circa un metro tutti i rami di un anno, in modo da stimolare la fioritura. Tra le piante che hanno bisogno di questo tipo di intervento troviamo

Come fare

pota i gambi finali, lasciando solo tre o quattro foglie sulla crescita della stagione in corso. Gli steli di rampicanti come il caprifoglio sono di breve durata, quindi elimina alcuni di questi più vecchi per evitare una base nuda con fiori solo nella parte superiore. Il glicine necessita, invece, di una potatura due volte l’anno in estate e in inverno.

Per quanto riguarda la potatura delle rose, invece, è bene rimuovere gli steli sottili, morti, malati o morenti. Ti consigliamo anche di potare qualsiasi crescita molle, e accorciare i germogli laterali.

Alberi da frutto da potare ad agosto

Agosto è il mese ideale per potare alcuni alberi da frutto, in particolar modo vanno potati tutti quegli alberi che fruttificano in inverno, come:

kiwi

vite

limone

pero.

Come fare

Elimina la nuova crescita in eccesso. L’obiettivo è creare uno spazio che consenta a più luce e aria di entrare attraverso l’albero. Questo aiuterà il frutto a maturare. Puoi anche usare tronca rami, una sega da potatura o potatori a lunga portata.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare: