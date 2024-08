Come coltivare i mirtilli sul tuo balcone a partire dal frutto

Scopri il segreto per coltivare mirtilli dolci e succosi sul tuo balcone con pochi semplici trucchi spiegati da un esperto

Coltivare mirtilli in balcone può essere una piacevole esperienza e un modo per godere dei deliziosi frutti freschi anche in uno spazio limitato. I mirtilli sono piante che richiedono alcune cure specifiche, ma un esperto ha diffuso online alcuni semplici trucchi che ci consentiranno di coltivare queste deliziose bacche comodamente a casa.

Con un po’ di attenzione e cura, è infatti possibile coltivare con successo i mirtilli sul proprio balcone e godersi frutti freschi quando saranno pronti per la raccolta. È importante ricordare che le piante di mirtilli richiedono tempo per stabilirsi e produrre abbondanti frutti, quindi, oltre a seguire le preziose indicazioni dell’esperto, occorre essere pazienti e costanti nelle cure. Buona coltivazione!

Il procedimento

L’esperto mostra in un video delle istruzioni molto semplici. Come prima cosa, occorre procurarsi dei semplici mirtilli presso un reparto frutta di un qualsiasi supermercato. Poi, bisogna conservarli nel congelatore per alcune settimane. Una volta trascorso questo periodo, si devono aprire i mirtilli per recuperare i loro semi, rimuovendoli con l’aiuto di un coltello, e lasciarli asciugare per una notte.

Il giorno seguente, potete riempire un vaso di almeno 30 cm con compost acido, ben drenato, con un pH almeno 5,5. A quel punto basta spargere sopra i semi e adagiare il vaso in un posto con molto sole, ricordando di mantenere il terreno umido, utilizzando anche della paglia, se necessario.

L’adeguata irrigazione gioca un ruolo di enorme importanza; il mirtillo, avendo radici poco profonde, richiede un costante apporto di acqua. Se si risiede in una zona dove l’acqua è particolarmente ricca di carbonato di calcio, si consiglia l’uso dell’acqua piovana per evitare di alterare l’acidità del terreno che si è impiegato. Ogni anno, è possibile aggiungere elementi nutritivi, utilizzando specifici fertilizzanti per piante acidofile e, eventualmente, integrare con torba acida. Con la giusta attesa e cura, presto vedrete i primi germogli spuntare!

