Dove butti la carta da forno? E se avessi sempre sbagliato?

Dove si butta la carta da forno? Attenzione a pensare che sia carta, non lo è.

Fare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti è una delle piccole grandi azioni quotidiane che possiamo mettere in pratica nell’ambito di uno stile di vita più sostenibile e attento all’ambiente.

Talvolta, tuttavia, non è semplice capire dove gettare un determinato rifiuto e la possibilità di sbagliare è dietro l’angolo. Oggi parliamo di un accessorio da cucina presente in ogni casa, utilissimo per la cottura di pietanze dolci o salate: la carta da forno.

Come suggerisce il nome stesso, si tratta di un foglio di carta, ma al tatto si percepisce che questo materiale è stato trattato in modo da essere resistente al calore (altrimenti in forno si brucerebbe) e al contatto con liquidi e sostanze grasse.

Come smaltirlo correttamente, allora? C’è una differenza fra il conferimento di un foglio di carta da forno pulito e di un foglio unto o sporco di grasso (come accade per il cartone della pizza)? Vediamo insieme.

Leggi anche:

Dove buttare la carta da forno per non sbagliare

Per fare meglio luce sulla questione abbiamo contattato il Consorzio di riciclo della carta Comieco, che ci ha ribadito che la carta da forno è un rifiuto che non può essere riciclato, per questo motivo – pulita o sporca che sia – va conferita sempre nell’indifferenziato. Attenzione alle diciture “biodegradabile” e “compostabile”, perché possono trarre in inganno noi consumatori.

Come abbiamo già avuto modo di spiegare in altre occasioni, “biodegradabile” e “compostabile” non sono sinonimi: anche la carta da forno biodegradabile, spiega Comieco, va conferita nel contenitore dell’indifferenziato.

La carta compostabile, invece, è un prodotto relativamente nuovo (è sul mercato da meno di un anno) e nato per rispondere alla sfida di creare prodotti e packaging sempre più sostenibili e meno inquinanti: essa va conferita nel contenitore dei rifiuti organici.

Le indicazioni che vi abbiamo fornito, tuttavia, sono generali: è essenziale controllare le indicazioni riportate sulla confezione e, in particolare, l’etichetta ambientale che dallo scorso gennaio è presente per legge su tutte le confezioni in vendita nei supermercati e che riporta le indicazioni di smaltimento.

Cosa usare come alternativa all’usa e getta

Per un impatto ancora più sostenibile, potremmo considerare di ridurre l’uso della carta da forno tradizionale e optare per soluzioni che minimizzano la produzione di rifiuti. I tappetini in silicone, ad esempio, possono essere utilizzati centinaia di volte e sono facili da pulire, permettendoci di evitare un prodotto monouso che finirebbe presto nell’indifferenziato. Un’altra opzione è la carta forno compostabile, che sta lentamente diventando più disponibile sul mercato, ma è fondamentale fare attenzione e leggere le istruzioni sul conferimento corretto.

Ridurre l’uso della carta da forno con utensili sostenibili

Oltre ai tappetini in silicone, che sono già un’ottima alternativa, è possibile utilizzare teglie e pirofile antiaderenti di qualità che, con una leggera spennellata d’olio, eliminano del tutto il bisogno della carta da forno. Questo piccolo cambiamento consente di ridurre gli sprechi e, soprattutto, ci offre l’opportunità di non contribuire alla produzione di rifiuti non riciclabili.

Preferire la carta da forno compostabile certificata

Se preferiamo usare la carta da forno, scegliere prodotti certificati compostabili può essere una valida soluzione per ridurre il nostro impatto. Questi prodotti, a differenza della carta da forno tradizionale, possono essere smaltiti nell’umido (dove indicato), limitando il carico sull’indifferenziato e contribuendo a un ciclo di smaltimento più circolare e rispettoso dell’ambiente.

Per chi desidera sperimentare ulteriormente con alternative green in cucina, esistono anche fogli di cottura in materiali naturali come il lino trattato con cera d’api, utilizzati principalmente per avvolgere gli alimenti. Sebbene non adatti a tutte le ricette al forno, questi prodotti multiuso possono essere una scelta interessante per ridurre l’uso della carta usa e getta, adattandosi bene a uno stile di vita ecologico e sostenibile.

Fonte: Comieco

Ti consigliamo anche: