Come vivere più a lungo: bastano appena 5 minuti al giorno di questo esercizio per aumentare del 40% le aspettative di vita

Un recente studio ha scoperto che correre, anche solo per 5 minuti al giorno, può allungare le nostre aspettative di vita

L’esercizio fisico al mattino per molti è probabilmente l’ultima cosa a cui pensano, ma una nuova ricerca ha rilevato come correre la mattina possa influenzare la durata della vita.

Il team di ricercatori ha scoperto che correre anche solo cinque minuti al giorno, meglio se al mattino, può allungare le aspettative di vita anche se si è in sovrappeso o si fuma. È stato scoperto, infatti, che i corridori tendevano a vivere altri tre anni in più, rispetto a quelli che non correvano. (Leggi anche: Bastano appena 10 minuti di corsa moderata al giorno per migliorare l’umore e la salute del cervello)

Inoltre, rispetto ad altre forme di esercizio, come ad esempio il ciclismo, è stato riscontrato che la corsa riduce del 40% la probabilità di morte prematura; mentre, andare in bicicletta e camminare riducono la probabilità di morte prematura solo del 12%.

Lo studio ha seguito 55.000 uomini e donne di età compresa tra 18 e 100 anni. Nello specifico, la ricerca ha scoperto che la corsa equivale a sette ore in più di vita. Quindi, possiamo affermare che correre è uno degli esercizi più efficaci, che ha diversi benefici per la salute, come:

aiuta a costruire ossa forti

aiuta a rafforzare i muscoli delle gambe

migliora la forma cardiovascolare

è efficace per bruciare calorie e perdere peso

Ovviamente, è importante ricordare che nonostante la corsa sia l’esercizio più efficace, deve essere affiancata a una dieta sana ed equilibrata.

Fonte: ScienceDirect

