Camminare per perdere i chili in eccesso: questi trucchi ti faranno davvero dimagrire

Quando si tratta di perdere peso, camminare è la routine di allenamento più sottovalutata. È un’attività a basso impatto, che non è considerata ideale quando l’obiettivo è quello di perdere chili. Eppure, camminare è efficace quanto qualsiasi altro esercizio. Tutto quello che devi fare è solo seguire alcuni trucchi…

Leggi: Trucchi per camminare facendo un intenso esercizio fisico durante la tua passeggiata

Aggiungi pesi

Se intendi bruciare più calorie in un tempo minimo, aggiungi un po’ di peso alla tua routine di camminata. Puoi portare un paio di manubri tra le mani o legare pesi a braccia e/o caviglie. Il peso aggiuntivo rende il tuo allenamento impegnativo, aumenta la frequenza cardiaca e tonifica il tuo corpo. Puoi iniziare con 2/5 chili e valutare di aumentare gradualmente la quantità.

Aumenta il ritmo

Se intendi seriamente perdere qualche chilo camminando, allora devi lavorare sul tuo ritmo. La semplice passeggiata brucerà solo una quantità limitata di calorie. Per ottenere di più dalla tua sessione di allenamento, devi camminare a un ritmo veloce. Puoi anche provare ad alternare il tuo ritmo, da veloce a lento, poi di nuovo veloce. Questo ti darà abbastanza tempo per rilassarti e non ti sentirai stanco.

Leggi: Camminare a passo svelto: scoperto un nuovo effetto benefico per le arterie

Cambia la superficie su cui cammini

Puoi camminare su marciapiedi, superfici rocciose, sabbia. Anche le scale sono un’ottima opzione.

Leggi: Camminare nell’acqua, i benefici di passeggiare in piscina o in riva al mare

Fai camminate breve ed intense

Questo potrebbe sorprenderti, ma le passeggiate più brevi aiutano di più la perdita di peso rispetto alle passeggiate più lunghe. Questo può aiutarti a rimanere attivo tutto il giorno. Inoltre, camminare dopo ogni pasto è considerato più vantaggioso. Fare passeggiate più brevi ti aiuterà anche a mantenere il ritmo e la forma, che sono compromessi in caso di sessioni di camminata più lunghe.

Leggi: Il trucco più efficace per perdere peso mentre si cammina

Leggi tutti i nostri articoli sul camminare

Ti consigliamo anche: