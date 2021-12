Perché non dovresti mai andare a dormire con i calzini, anche se fa freddo

Anche se fa molto freddo, dovremmo resistere alla tentazione di indossare i calzini a letto: ecco spiegato il motivo

Nelle notti d’inverno, quando le basse temperature sono difficili da sopportare, molte persone hanno l’abitudine di dormire indossando calzini o babbucce in lana. Tuttavia, secondo gli esperti, si tratta di un’abitudine sbagliatissima. Durante le ore di sonno, infatti, il nostro organismo abbassa naturalmente la propria temperatura per favorire il riposo – quindi impedimenti fisici a questo normale abbassamento si traducono in difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni e, più in generale, una cattiva qualità del sonno.

Per lo stesso motivo è sconsigliato tenere i termosifoni accesi durante la notte o utilizzare accessori come coperte riscaldate elettricamente o stufette in camera da letto: anche se il tepore generato da questi dispositivi risulta inizialmente gradevole e utile per conciliare il sonno, in realtà le alte temperature non fanno affatto bene. La temperatura ideale per godere di un buon sonno ristoratore si aggira fra i 18° e i 19°. Per ottenerla, si suggerisce di spegnere i termosifoni qualche ora prima di andare a dormire, in modo che il calore generato dai caloriferi abbia modo di disperdersi.

(Leggi anche: Perché hai sempre mani e piedi freddi? Ecco tutti i trucchi e i rimedi naturali)

Importante poi è anche non caricare il letto di troppe coperte: oltre a essere fisicamente oppressi dal peso dei troppi strati di tessuto, faticheremo ad addormentarci a causa della temperatura elevata. Infine, sfiliamo i calzini una mezz’oretta prima di metterci a letto: in questo modo i vasi sanguigni di mani e piedi avranno la possibilità di dilatarsi per favorire la dispersione del calore corporeo e permettere un sonno di buona qualità. Insomma, potrebbe risultare una tortura quella di addormentarsi con i piedi gelati, ma è certamente più salutare – e i benefici per il nostro riposo si sentiranno da subito.

Ma non solo dobbiamo ricordarci di togliere i calzini un po’ prima di metterci a letto, è importante anche dormire almeno con una mano (o un piede) fuori dalle coperte – anche quando fa molto freddo: in questo modo il nostro corpo abbasserà più velocemente la temperatura e noi riposeremo meglio. Dimentichiamo quindi di starcene rintanati tutta la notte con la testa sotto il piumone: meglio scoprirci un po’ anche in inverno – il nostro sonno ne trarrà beneficio.

