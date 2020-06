Guanti, arriva dietrofront dell’Oms: ‘Non usateli neanche al supermercato, aumentano rischio di infezioni’

“L’Oms non raccomanda l’uso di guanti da parte delle persone, in comunità. L’uso di guanti può aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso”. A dirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una sezione del suo sito web con domande e risposte proprio sull’utilizzo di mascherine e guanti a fronte dell’emergenza coronavirus.

Guanti si, guanti no. Sembra una storia infinita quella sulle misure di prevenzione del contagio. Nei giorni scorsi, si era espressa in tal senso, la direzione generale della Sanità portoghese che spiegava appunto che l’uso inappropriato dei guanti può essere addirittura un veicolo per la trasmissione del coronavirus. Era intervenuto anche l’Istituto Superiore di Sanità che i guanti sono necessari per il personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti e nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati. Senza comunque dimenticare corretta igiene delle mani e il ricambio frequente.

Adesso l’Oms spiega che:“L’uso di guanti da parte del pubblico negli spazi pubblici non è una misura di prevenzione raccomandata o comprovata. Indossare guanti negli spazi pubblici non sostituisce la necessità di igiene delle mani, né offre alcuna misura aggiuntiva di protezione contro il virus COVID-19 rispetto all’igiene delle mani. I guanti non offrono una protezione completa contro la contaminazione delle mani, poiché i patogeni possono accedere alle mani attraverso piccoli difetti nei guanti o dalla contaminazione delle mani durante la rimozione dei guanti. Le persone possono anche trasferire agenti patogeni da una superficie all’altra toccando con le mani guantate o persino trasferendo agenti patogeni alla bocca, al naso o agli occhi se toccano il viso con le mani guantate”. E ancora:

“Pertanto, in luoghi pubblici come i supermercati, oltre al distanziamento fisico, l’Oms raccomanda l’installazione di distributori di gel igienizzante per le mani all’ingresso e all’uscita. Migliorando ampiamente le pratiche di igiene delle mani, i Paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del nuovo coronavirus”.

Fonte: Organizzazione mondiale della Sanità

